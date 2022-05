Habló el catequista sobreseído: "Siete meses de comenzada esta locura, fue una pesadilla"

La fiscalía no encontró pruebas concretas para incriminar a Guillen en estos presuntos abusos, por esta razón pidieron al juez de garantías que quede sobreseído y así fue: “Gracias a dios no hizo falta que declarara. Las mismas pruebas fueron concluyentes. Después del trabajo de fiscalía y las entrevistas bastaron para mostrar mi inocencia”.

Guillén contó también que sintió desde que fue denunciado por abuso: “La primera denuncia fue un balde de agua fría y después la vitalización de mi imagen. Viralizacion con mi imagen y mi nombre. Fue una locura ese primer día, jueves 14 de octubre. Al otro día quedé detenido y no podía entender lo que estaba pasando”.

Su nombre también se vio reflejado en las marchas de diferentes grupos y el comentó también sobre esta situación: “Fue durísimo, fue un grupo de feministas obviamente que aprovecharon esta oportunidad para relacionarlo con la iglesia porque soy catequista”.

Su entorno también sufrió este grave denuncia de abuso contra él: “Los que sufrimos acá fuimos un montón. Mi familia. Fue duro para ellos saber que estaba en el penal. Mis compañeros también sufrieron. Los padres querían linchar a los profesores cuando ellos hablaban de mí”.

Sobre su futuro, como expresó la abogada Leveque en ‘Paren las Rotativas’, dijo: “Por ahora no pienso volver a los colegios. Me tomare un tiempo para decidir si voy a volver. No me imagino volver al aula como si esto no hubiera pasado”.

Terminando la entrevista contó lo que le pasó en algunas ocasiones con la policía y la Justicia: “Lo que me tocó pasar fue terrible, cuando fui a Flagrancia al médico legista, una policía me hacía señas con su mano como si ya iba a cobrar. Cuando fui al servicio penitenciario me decían los penitenciarios ‘ja, el catequista’. Maltratos, ciertas cuestiones que fueron muy duras”.

Finalmente expresó que hablará con su abogada en los próximos días y verá si denuncia o no ya que fue difamado por casos de abuso que para la justicia no cometió. “Hubo medios de comunicación que escribieron la dirección del barrio donde vivía”.