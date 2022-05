Sobreseyeron al catequista Guillén, acusado de abusar de siete niños de entre 3 y 5 años

El pedido de sobreseimiento había sido solicitado por la UFI del Centro ANIVI en razón de que, durante la investigación, no encontraron pruebas firmes para sostener la imputación inicial. Guillén se declaró inocente siempre. La abogada Sandra Leveque, la defensora, presentó testimonios y peritos psicólogos de parte para participar de las entrevistas y pericias a los niños.

Eran siete las denuncias de padres de niños que concurren a las salas de niveles iniciales del Colegio Santa Teresita de Rawson y Nuestra Señora de Tulum de la Universidad Católica de Cuyo, en Rivadavia. La primera denuncia la realizaron el 14 de octubre de 2021 y al otro día aparecieron otras y después otras. El mismo 15 de octubre detuvieron a Guillén. Algunos papás afirmaban que los chicos decían que el profe era “malo” y que les tocaba en distintas partes del cuerpo y los pellizcaba. En eso, supuestamente, se producían los abusos sexuales

catequista.jpg

En la puerta de uno de los colegios hubo reclamos y hasta agresiones verbales contra los directivos. También realizaron reuniones de padres exigiendo explicaciones a las autoridades del otro establecimiento. Su identidad y sus fotos circularon en las redes sociales como parte de una campaña de escrache. Incluso pintaron su nombre en la calle Mendoza, frente a la Catedral, señalándolo como abusador. Mientras tanto, Guillén fue excarcelado el 4 de noviembre.

Los relatos de los menores fueron muy escasos. Las siete pericias tuvieron resultados muy similares. En sus dichos, los menores no hicieron referencias a representaciones sexuales, tampoco evidenciaron indicadores de afectación en el crecimiento sexual ni lenguaje inadecuado o sexualizados. Por otra parte, el informe del Ministerio Público señaló que no advirtieron en los pequeños vivencias de carácter sexual y que estos no manifestaron traumas o alteraciones emocionales asociadas a un abuso sexual.

"Todos los informes no permiten reunir las pruebas de cargo para formalizar la acusación y llevar a juicio de Cristian Guillén", sostuvo el fiscal Ejarque. "Todos los informes no permiten reunir las pruebas de cargo para formalizar la acusación y llevar a juicio de Cristian Guillén", sostuvo el fiscal Ejarque.

En tanto, el juez Rodríguez dijo que "no existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos de pruebas, no habiendo fundamento suficiente para requerir la apertura a juicio". Acto seguido, apuntó que "el sobreseimiento firme cierra de manera definitiva e irrevocable el proceso penal con relación al imputado e inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho".

"Entiendo que la pruebas demuestran la inocencia de Guillén. La prueba ha acreditado que los hechos denunciados no existieron", dijo la abogada Sandra Leveque. "Entiendo que la pruebas demuestran la inocencia de Guillén. La prueba ha acreditado que los hechos denunciados no existieron", dijo la abogada Sandra Leveque.

Minutos antes, Guillén hizo uso de la palabra. El acusado agradeció al fiscalía y al juez por "revocar las primeras medidas coercitivas como la prisión preventiva". También sostuvo que "soy inocente de todo lo que se me acusa" y que esto "causó un cambio irreparable en cuanto a la moral y el honor, ha sido un dolor muy grande para mí".

"soy inocente de todo lo que se me acusa", afirmó Guillén. "soy inocente de todo lo que se me acusa", afirmó Guillén.

La abogada Sandra Leveque sostuvo que, si bien adhería al pedido del fiscal acerca del sobreseimiento, "entiendo que la pruebas demuestran la inocencia de Guillén. La prueba ha acreditado que los hechos denunciados no existieron. Es lo que anticipamos desde el día cero de esta investigación".

La palabra del catequista