Se cae la causa del catequista sanjuanino acusado del abuso sexual de 7 niños en dos colegios religiosos

Fueron siete denuncias por abusos sexuales conra niños de entre 3 y 5 años. Su nombre estuvo en todos lados, hay quienes pretendieron lincharlo y hasta lo escracharon por las redes sociales y en manifestaciones callejeras. Sin embargo, a 7 meses de la apertura de resonante caso, la causa penal contra el catequista acusado de manosear a chicos de dos colegios religiosos se viene abajo. Al cierre de la etapa de investigación, el fiscal llegó a la conclusión que no existen elementos para sostener la acusación contra Cristian Guillén .

Ahora corren tres días para que el magistrado fije la audiencia y resuelva. El pedido fiscal respalda la postura de la abogada Sandra Leveque y del propio Guillén, que desde un principio se declaró inocente. Por el contrario, los abogados querellantes pueden exigir que se revise el pedido fiscal.

Juez.jpg La decisión. El juez Federico Rodríguez es el que decidirá si sobresee al catequista.

En la causa existen siete denuncias de padres de chicos que concurren a las salas de niveles iniciales de esos colegios. La primera denuncia la realizaron el 14 de octubre de 2021 y al otro día aparecieron otras y otras. El mismo 15 de octubre detuvieron a Guillén. Algunos papás afirmaban que los chicos decían que el profe era “malo” y que les tocaba en distintas partes del cuerpo y los pellizcaba. En eso, supuestamente, se producían los abusos sexuales.

De los testimonios de los niños no surgieron elementos de convicción para sostener las denuncias y la imputación por un delito sexual contra Guillén, explicaron fuentes judiciales.

En la puerta de uno de los colegios hubo reclamos y hasta agresiones verbales contra los directivos. También hubo reuniones exigiendo explicaciones en el otro establecimiento. Su identidad y sus fotos circularon en las redes sociales como parte de una campaña de escrache. Incluso pintaron su nombre en la calle Mendoza, frente a la Catedral, señalándolo como abusador. Mientras tanto, Guillén fue excarcelado el 4 de noviembre.

abogada.jpg La defensora. La abogada Sandra Leveque presentó peritos de parte para acompañar las entrevistas a los niños.

Los niños fueron entrevistados por especialistas a través de Cámara Gesell para escuchar sus versiones. También fueron examinados por psicólogos para detectar posibles traumas por abusos sexuales. En las sesiones participaron los peritos de parte y los abogados querellantes y la defensora Sandra Leveque.

Los resultados fueron concluyentes para la fiscalía. En todos los casos, de los testimonios de los niños no surgieron elementos de convicción para sostener las denuncias y la imputación por un delito sexual contra Guillén, explicaron fuentes judiciales. Es decir, no expresaron situaciones concretas que confirmen que hubo abusos. De la misma, las pericias psicológicas a todos los niños no infieren indicadores o rasgos de algún trauma por haber sufrido algún tipo de abuso sexual, indicaron.

A partir de esos informes, el fiscal Ejarque dio por culminada la etapa de investigación y llegó a la conclusión de que no podía proseguir con la acusación contra el catequista. Fue así que pidió el sobreseimiento.