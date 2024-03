Gresca mortal en Chimbas: dos de los tres acusados recuperaron la libertad

El único acusado que seguirá tras las rejas es Facundo Emanuel Bela.

Núñez Varela, Tejada estaban con prisión preventiva desde octubre de 2023, es decir hace 5 meses. Bonomo trató de dejar en libertad a sus clientes el pasado diciembre, pero en aquella ocasión el magistrado Abelín Cottonaro denegó la solicitud.

A lo largo de la Investigación Penal Preparatoria, Núñez fue el único que declaró cuando tuvo la posibilidad en la audiencia de formalización. Él manifestó que conocía a los hermanos Zarate y que hasta su mamá había ido al velorio de Mateo. “Yo en la comisaría me he comido un garrón muy grande, siempre me he juntado con él (por Mateo Zarate). Y mi mama ha ido hasta el velorio y todo. Me estoy comiendo un garrón muy grande”, volvió a repetir.

Los tres están en la mira de protagonizar una gresca en Chimbas (ocurrida el pasado 20 de agosto en calle 25 de Mayo y Proyectada) y disparar contra la humanidad de los hermanos Zarate. Mateo lamentablemente falleció el viernes 29 de septiembre y Joel pudo recuperarse lentamente.