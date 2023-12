Gresca mortal entre bandas en Chimbas: un acusado buscó quedar en libertad

El magistrado finalmente resolvió no hacer a lugar a este pedido y Núñez Varela seguirá cumpliendo la prisión preventiva. Cabe destacar que esta medida cautelar se dio por un plazo de 8 meses, es decir que provisoriamente estará entre rejas otros cuatro meses más.

De los tres imputados, Núñez fue el único que declaró cuando tuvo la posibilidad en la audiencia de formalización. Él manifestó que conocía a los hermanos Zarate y que hasta su mamá había ido al velorio de Mateo. “Yo en la comisaría me he comido un garrón muy grande, siempre me he juntado con él (por Mateo Zarate). Y mi mama ha ido hasta el velorio y todo. Me estoy comiendo un garrón muy grande”.

Mirá el video de sus palabras:

Declaraciones de uno de los imputados por el homicidio ocurrido en Chimbas, San Juan

Núñez, Tejada y Bela están imputados homicidio y tentativa de homicidio (dos hechos en concurso real) agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores.

Los tres están en la mira de protagonizar una gresca en Chimbas (ocurrida el pasado 20 de agosto en calle 25 de Mayo y Proyectada) y disparar contra la humanidad de los hermanos Zarate. Mateo lamentablemente falleció el último viernes 29 de septiembre y Joel pudo recuperarse lentamente.