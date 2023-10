Habló un acusado por el asesinato de Mateo Zarate en Chimbas: dijo conocer a la víctima y que su mamá fue al velorio

El primero de ellos, José Daniel Núñez Varela, fue el único que quiso hablar en esta audiencia de formalización. Cuando el juez le preguntó a los tres si alguno quería decir algo, Núñez fue el único que levantó la mano. En su declaración dijo que él no tenía nada que ver en esta causa, que se estaba comiendo un “garrón” muy grande. Dijo conocer a Mateo Zarate y se animó a decir que su madre estuvo en el velorio de este chico. También expresó que no conocía a las personas que estaban a su lado (los otros dos imputados).

WhatsApp Image 2023-10-02 at 16.55.11 (1).jpeg

En otras palabras, dijo: “Yo en la comisaría me he comido un garrón muy grande, siempre me he juntado con él (por Mateo Zarate). Y mi mama ha ido hasta el velorio y todo. Me estoy comiendo un garrón muy grande”.

Mirá el video de su declaración:

Declaraciones de uno de los imputados por el homicidio ocurrido en Chimbas, San Juan

El abogado defensor del acusado, Fernando Bonomo, manifestó que con las declaraciones de su cliente está probado que él no tiene conocimiento de lo que pasó y prueba que es amigo del fallecido.

También expresó que en el periodo de la investigación que hizo la instrucción (cuando el caso se estaba investigando como doble tentativa de homicidio) se tomaron varias testimoniales; las mismas en ningún momento expresaban que él había sido parte, sino que, mencionan a otra persona.

La madre de Núñez fue la única familiar presente en la audiencia.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 16.55.09.jpeg En el centro de la imagen y tomando nota, el abogado defensor Fernando Bonomo.

A pesar de esta declaración, el juez decidió imputarlo -provisoriamente- por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio (dos hechos en concurso real) agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores y dictarle la prisión preventiva por el plazo de 8 meses.

Estos tres acusados están en la mira de protagonizar una gresca en Chimbas (ocurrida el pasado 20 de agosto en calle 25 de Mayo y Proyectada) y disparar contra la humanidad de los hermanos Zarate. Mateo lamentablemente falleció el último viernes 29 de septiembre y Joel todavía sigue en recuperación por las heridas de bala.