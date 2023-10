Gresca mortal en Chimbas: los tres acusados seguirán presos

WhatsApp Image 2023-10-02 at 16.55.08.jpeg Titular de la UFI N°2 de Delitos Especiales, Renato Roca.

Con la cantidad de testimonios recabados a lo largo de la instrucción que realizó el Segundo Juzgado de Instrucción, se pudo determinar que los tres acusados (Jesus David Tejada, José Daniel Nuñez Varela y Facundo Emanuel Bela) tenían armas de fuego y que los tres dispararon contra los hermanos Zarate (oriundos del Lote Hogar 38), dejando a los dos en gravísimo estado.

Según lo manifestado por el fiscal, los tres sujetos dispararon entre 4 o 5 veces. Disparos que fueron certeros e impactando dos proyectiles tanto en Mateo como en Joel Zarate.

El 29 de septiembre murió Mateo Zarate por una falla multiorgánica producido de manera violenta, es decir, que fue producto de los disparos contra su persona. La situación de Joel es diferente, ya que él se encuentra internado en su casa pero todavía está incapacitado.

Por esto, el fiscal Renato Roca solicitó que los tres queden imputado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio (dos hechos en concurso real) agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores. Diferente a la que fue planteada en otra nota que este diario realizó en horas de la mañana de este lunes.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 16.55.10.jpeg Abogados defensores: Fernando Bonomo y Cecilia Bianchi

El MPF solicitó el plazo de 1 año de investigación penal preparatoria y la prisión preventiva por 8 meses, fundamentando que estas personas estando en libertad podrían fugarse y entorpecer la investigación correspondiente. Además, la pena por el caso que se les está imputando provisoriamente es elevada (el mínimo es 11 años).

El acusado Núñez habló y dijo no haber hecho nada.

Otro dato que dio la fiscalía es que existe un riesgo grande que estas persona puedan darse a la fuga porque los tres tienen condenas. Tejada por una causa federal se le dictó la pena de 3 años de prisión efectiva. Núñez 6 meses de prisión en suspenso por portación ilegítima de arma de fuego (cayó el 29 de septiembre). Y con respecto a Bela, dos años por portación de arma en Flagrancia, 1 año por otro delito en 2020 y en 2021 le dictaron la última, a 10 meses de prisión efectiva por el delito de encubrimiento.

El abogado defensor, Fernando Bonomo, a cargo de Nuñez manifestó que su cliente es inocente y que él no tiene conocimiento de lo que ha pasado. Expresando que los testigos mencionan a otras personas y no a él. "La propia madre (de la víctima) dice que no tiene conocimiento (sobre Núñez)". Finalmente expresó que debía luchar por los derechos de su cliente y que "Aquí el proceso penal no está en peligro".

La letrada Cecilia Bianchi, a cargo de la defensa de Bela y Tejada, expresó que sus clientes no tenían armas de fuego -diferente a lo que dice fiscalía-. Que ellos no se conocen y que no viven en la zona donde ocurrió el hecho.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 16.55.12.jpeg Juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro.

Ante estas posturas, el juez Abelín Cottonaro expresó que la causa investigada es muy compleja y que el plazo de investigación de 1 año le parecía conveniente. Con respecto a la medida cautelar, el magistrado se mostró a favor de lo solicitado por fiscalía y porque para él si existe un riesgo procesal (en diferencia a los dichos de Bonomo) por la naturaleza, la circunstancia del hecho. También habló sobre el peligro de fuga y que es una posibilidad si estos quedan en libertad. "La prisión preventiva es adecuada en este momento" expresó el juez.

Argumentó también que hay un posible conflicto barrial y hay multiplicidad de testigos que podrían poner en jaque a la investigación si estos quedan libres.

Finalmente el juez les dictó la prisión preventiva por el plazo de 8 meses en el Servicio Penitenciario Provincial, los imputó por homicidio y tentativa de homicidio (dos hechos en concurso real) agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores y dio un plazo de 1 año de IPP.