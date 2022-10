Estafas por WhatsApp: ¿hay un hacker que ataca a los famosos sanjuaninos?

Las estafas a los sanjuaninos hackeando el WhatsApp no han parado. En el último tiempo se han registrado muchos damnificados y algunos de ellos se han dado a conocer porque son personas conocidas en San Juan.

Pero ¿hay un hacker qué ataque directamente a estas personas reconocidas? No, no lo hay. Desde Defraudaciones y Estafas expresaron que todos son víctimas; además no hay un rango de edad que sea el más perjudicado. Los denunciantes son chicos jóvenes, como así también, personas mayores.