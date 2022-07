Hackearon el WhatsApp y de una dirigente social y estafaron a sus contactos

“Hola soy Vanesa Valle, fui víctima de una estafa y tuve que cambiar mí número por qué me hackearon el celular y empezaron a hacer pedidos de plata y transferencias a mis contactos. NO TENGO MAS EL OTRO NÚMERO. NO ES MI WHATSAPP. Estoy avisando a mis contactos. Ya está hecha la denuncia. Pido disculpas si les ocasione un mal rato, tengo mucha angustia. Por favor reportar y bloquear el otro número”, publicó en sus redes Vanesa del Valle, miembro del Movimiento de Acción Social.

estafa.jpg

A lo que agregó: “Me hackearon el WhatsApp. En este momento no puedo acceder a mi cuenta. Están mandando mensajes a mis contactos pidiendo $10.000 en transferencia. No soy yo. “Me llamaron por WhatsApp de Cuidar Argentina (con logo y todo) para darme el turno para la cuarta dosis y para confirmarlo me mandaron un código y ahí cambiaron mi WhatsApp de dispositivo. Por favor no respondan porque no soy yo y no atiendan llamadas por turnos de vacunas. Estoy en este momento haciendo la denuncia en estafas de la Central”.

Cómo activar una ayuda para asegurar tu cuenta y evitar una estafa