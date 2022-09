Estafan a un enfermero con un alquiler trucho en Santa Lucía

La propiedad estaba ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen, muy cerca del puente de la Circunvalación y el alquiler mensual que pedían eran 35 mil pesos. Para poder ingresar, el supuesto propietario pedía un mes de alquiler y uno de depósito, es decir 75 mil pesos.

"Me siento como un boludo. Te ponés a ver los papeles que te dan; vi las fotos, y jamás pensás que te van a engañar de este modo. Me angustié muchísimo", dijo Luciano a Telesol Diario. Es que el estafador le envió una escritura y DNI de los supuestos dueños, así que él no tuvo más motivos para sospechar.

gonzalo gomes.png El perfil de Facebook que el estafador usa para engañar a sus víctimas.

Sin dar demasiadas vueltas, el enfermero le transfirió al sujeto, identificado como Gonzalo Gomes, 25 mil pesos. La transacción fue el jueves pasado y la cita era el viernes para completar el papelerío. "Mi hermana me salió como garante y estaba muy entusiasmado con la idea de irme a vivir a esa casa", relató al mismo diario Luciano.

Sin embargo, al día siguiente, el enfermero fue al domicilio al horario acordado pero Gonzalo Gomes, el supuesto dueño, nunca apareció. Fue ahí cuando una vecina que lo vio parado en la vereda le dio la terrible noticia.

"La mujer se acercó y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que había llegado ahí para alquilar la casa y me contó que esa casa no estaba en alquiler. Me sorprendió y me angustié", reveló Algarilla.

Ahí, se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa y que la víctima no era solo él porque la vecina le contó que en los días anteriores otras personas se habían presentado en la casa en la misma situación.

Algarilla radicó la denuncia en Defraudaciones y Estafas e intentó recuperar el dinero con Mercado Pago. "Le llamé a este sujeto y nunca me respondió. Inclusive me bloqueó de Whatsapp. "Ya está, perdí la plata. Pero para evitar que le pase a otra gente fui el sábado en la noche a hacer la denuncia en la Central de Policía. Hasta me contacté con Mercado Pago, pero me dijeron que no podían hacer nada porque ellos no detectaban ninguna irregularidad en la cuenta a la que le mandé el dinero", cerró muy angustiado.

Ahora, Luciano vende rifas a 500 pesos para recuperar algo del dinero que perdió. El premio es un tatuaje que él mismo hará al ganador.