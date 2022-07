Estafas en San Juan: te 'alquilan' un lugar de ensueño, pero todo es una fachada para el engaño

Esta modalidad de estafa tuvo una gran suba en el verano.

Con ese ‘anzuelo’ final es cómo pescan a los damnificados. El cliente se contacta con ellos por Facebook -la mayoría de las veces el contacto es por este medio-. El embaucador empieza con su mentira y dice lo que vale el lugar, explicándole a la víctima que tiene que dar una “seña” para confirmar.

Los medios de pago antes eran por medio de una cuenta de banco, pero en el último tiempo se han estado realizando a cuentas de billeteras móviles como ‘Mercado Pago’ o ‘Ualá’. La víctima pasa el dinero acordado de la seña (son montos de aproximadamente 20.000 pesos).

Pero los estafadores no paran. Siguen con su mentira, porque hacen otro 'verso'. Se contactan con sus víctimas y le dicen “hay mucha demanda, necesitamos que canceles". La mayoría se da cuenta que están siendo engañados y cuando piden explicaciones, el ladrón se borra, te bloquea de todos lados y no los ves más.

Pero también están las personas que caen en la segunda mentira y cancelan la cabaña. Se dirigen a la ubicación del lugar alquilado y no hay nada. No existe.

Las víctimas denuncian el hecho. La Policía empieza a investigar el caso y los CBU donde han depositado el dinero está a nombre de personas que no son de la provincia. En ocasiones, los sanjuaninos se contactan con números con características de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, etc.

Guillermo Gelvez, uno de los jefes de Defraudaciones y Estafas, explicó que para no caer en este tipo de mentiras lo más seguro es evitar contactos a través de las redes sociales, principalmente en Facebook. Red social donde también se han registrado estafas con la venta de objetos como bazar, muebles, bicicletas, celulares (smartphones) y otros electrodomésticos.

La compra de objetos por Facebook, es otra de las principales denuncias que se radican en Defraudaciones y Estafas. El que te engaña no tiene escrúpulos, te pone precios baratos y la persona que lo necesita con urgencia lo compra. Deposita su dinero en la cuenta y el artefacto no le llega nunca. Se comunica con el vendedor, pero ya es tarde, no existe.

Consejo: para evitar estafas por Facebook, lo mejor es comprar en tiendas oficiales.