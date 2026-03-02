martes 3 de marzo 2026

Ladrón descuidado

Un delincuente entró a robar a un taller de Capital y en la fuga dejó caer su documento

El hecho sucedió el sábado en la madrugada en un taller de autos de calle Urquiza. Sustrajeron máquinas y herramientas de mano. El dueño encontró tirado el DNI de un joven de otra provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El taller que fue blanco del robo está situado sobre calle Urquiza, en Villa del Carril.

El taller que fue blanco del robo está situado sobre calle Urquiza, en Villa del Carril.

Uno o más delincuentes entraron a robar a un taller de autos de Villa Del Carril, en Capital, y en la huida a uno de ellos se le cayó o perdió el documento de identidad. Los ladrones consiguieron llevarse máquinas, herramientas y otros artefactos del galpón, pero su torpeza hizo que ahora la Policía tenga en su poder una posible pista que podría delatarlos.

El hecho sucedió el sábado último en la madrugada en el taller “Estética Vehicular”, situado en calle Urquiza al 990 Sur, en inmediaciones de Belgrano y Arenales, señalaron fuentes policiales. La denuncia fue radicada por Gabriel Roldán, propietario del comercio, quien al llegar en horas del mediodía se encontró con el portón de ingreso violentado y un importante desorden en el interior del galpón.

Según informaron desde la fuerza, los delincuentes habrían actuado durante la madrugada del 28 de febrero. Tras forzar el portón principal, ingresaron al taller y sustrajeron un celular, un estéreo, tres taladros, una amoladora y un colchón inflable, entre otras cosas. El damnificado indicó que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad, lo que dificulta, en principio, la reconstrucción precisa de los movimientos de los autores.

La sorpresa mayor llegó cuando el propio Roldán advirtió que en el piso del local había quedado un DNI que no le pertenecía a nadie vinculado al comercio. El documento sería de un joven con domicilio en otra provincia, detallaron las fuentes. Ese elemento fue secuestrado por los efectivos y quedó incorporado al legajo investigativo como una posible prueba clave para identificar al o los responsables del robo.

La denuncia fue hecha en la Comisaría 28va, que tiene jurisdicción en la zona, pero todo está bajo directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

