En medio de cruces y un llamado de atención, se elevó a juicio la causa del anciano estrangulado en Chimbas

WhatsApp Image 2024-08-02 at 20.26.57 (1).jpeg

Paola Miers, abogada de Endrizzi y que hace unos días recusó al fiscal Iván Grassi por animosidad (el juez no dio a lugar por falta de fundamento), se quejó que nunca le habían dado la copia original del expediente. Dijo que siempre se la pidió al fiscal y que este le respondió negativamente. Por tal razón pidió un cuarto intermedio para tener acceso al expediente.

Tras el cruce y la solicitud del magistrado para que no esté nadie presente en la sala, resolvió no hacer lugar al pedido de cuarto intermedio porque no dio los argumentos necesarios de su reclamo y porque el fin de la audiencia no era para eso. Sumándole que si esa problemática la tendría que haber pedido en otra audiencia.

Cuando el juez estaba resolviendo, la abogada -que ya venía interrumpiéndolo- volvió a opinar y el magistrado le llamó la atención diciendo que iba a ser sancionada.

WhatsApp Image 2024-08-02 at 20.27.58 (1).jpeg

A Endrizzi le podría recaer prisión perpetua

El control de acusación, donde las partes presentan su teoría del caso y las pruebas, se retomó y el fiscal acusó a Luis Darío Endrizzi por homicidio criminis causa, caratula que le podría recaer prisión perpetua.

Para fiscalía está comprobado que Endrizzi entró a la casa de Crespillo (79) reventando la puerta delantera, lo sorprendió en el comedor y lo estranguló con un cinto. Después manipuló la escena llevando al señor a su habitación y le sustrajo un papel (creyó que era un cheque de $1.000.000) de un plazo fijo, entre otros elementos.

WhatsApp Image 2024-08-02 at 20.27.58.jpeg

Tras encontrar a este hombre sin vida, la fiscalía comenzó a seguir el rastreo de la SUBE del señor y comprobaron que había sido usada horas antes. Se le hizo seguimiento y detuvieron a Endrizzi que en sus manos tenía la tarjeta SUBE del señor. Cuando allanaron su casa encontraron un certificado de plazo fijo del banco Columbia. Como prueba, la fiscalía explicó que Endrizzi se hizo pasar por el señor y llamó al banco para pedir un préstamo.

Todo indica que con el dinero que le robó al jubilado se compró un bombo de $100.000 y otra prueba que lo compromete es que él le envió a un amigo una foto de lo que él creía que era un cheque (era el plazo fijo).