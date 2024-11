El gobierno de Milei quiere penas más duras por falsas denuncias: qué opinaron dos abogados sanjuaninos

“Es un gran avance”, dijo Cáceres, quien tomó un rol protagónico con respecto a este tipo de casos a nivel judicial y legislativo. Cabe destacar que, en agosto de 2022, el dirigente político fue sobreseído de forma total y definitiva a su favor tras la causa por violencia de género que tuvo como denunciante a Gimena Martinazzo. También impulsó la Ley Alejo, contra las falsas denuncias, que estuvo incluido como un punto de la Ley Bases -la cual no tuvo el apoyo del Congreso nacional-.

Para el excandidato a la Gobernación de San Juan, el proyecto legislativo busca “poner rigor sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Justicia argentina”. Principalmente, porque el delito de falsa denuncia por violencia de género no está tipificado, expresó. Sobre ello, tomó como ejemplo al caso Bulog, ocurrido de 1952. Cáceres indicó que la mayoría de los tribunales usan la jurisprudencia de este antecedente: “El actual delito de falsa denuncia quedó solamente para delitos contra la propiedad y se excusan de no tomar estas causas”.

El exdiputado nacional, quien integra el Observatorio de Falsas Denuncias, dijo que contiene a innumerables familias fuera y dentro del país por este tipo de hechos.

Por otra parte, Noriega dio el visto bueno a la iniciativa. “Estas denuncias causan un daño irreversible. Nos toca afrontar muchas situaciones de falsas denuncias de ex parejas por celos y cuestiones económicas”, expresó.

La abogada habló sobre tres daños hacia la persona que fue denunciada falsamente. El primero es económico, porque debe pagar por una defensa, el segundo por las medidas coercitivas que pueden imponerle y el tercero por verse afectado por la condena social. “Nadie la paga a la persona por lo que le pasó y psicológicamente termina muy mal”, continuó.

La presentación del proyecto

En un contexto de intensos debates legislativos, una iniciativa para reformar el Código Penal argentino ha despertado una fuerte polémica en los ámbitos político y social. La propuesta, presentada por la senadora radical Carolina Losada, busca establecer penas de hasta seis años de prisión para quienes realicen denuncias falsas en casos de delitos graves, como violencia de género, abuso o acoso sexual, y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Losada argumentó que la medida es necesaria para proteger a las víctimas reales y evitar que el sistema judicial sea utilizado con fines malintencionados. “Una denuncia falsa no solo daña a las personas injustamente acusadas, sino que también desacredita la lucha de quienes realmente sufren estos delitos”, expresó la senadora en el marco de la discusión.

El debate alcanzó un punto álgido cuando un funcionario del gobierno de Javier Milei, convocado ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, defendió la reforma. En su intervención, el funcionario respaldó la necesidad de endurecer las penas y arremetió contra algunas agrupaciones feministas, a las que acusó de generar “un ambiente de desconfianza” hacia el sistema judicial.

Las reacciones no se hicieron esperar. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas expresaron su preocupación, argumentando que la reforma podría desalentar a las víctimas reales de denunciar por miedo a represalias legales si no logran probar los hechos. “Este tipo de iniciativas son un retroceso en la garantía de acceso a la justicia para las víctimas. Lo que se necesita es un sistema judicial con perspectiva de género, no medidas punitivistas que atentan contra los derechos conquistados”, afirmó una representante de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.

En contrapartida, algunos sectores celebraron la propuesta, señalando que el aumento de las penas podría funcionar como un disuasivo efectivo contra el abuso del sistema judicial. “Es una medida de justicia que busca equilibrar los derechos y proteger tanto a las víctimas reales como a quienes son injustamente señalados”, sostuvieron representantes de asociaciones civiles que promueven reformas judiciales.

El proyecto de ley también plantea interrogantes jurídicos. Expertos en derecho penal advirtieron sobre la dificultad de probar la intención maliciosa en una denuncia falsa, lo que podría derivar en un uso arbitrario de la norma. Además, señalaron que el foco debería estar en fortalecer la investigación judicial para evitar errores y garantizar sentencias justas.