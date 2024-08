Por primera vez, Cáceres dio todos los detalles sobre la causa de violencia de género que le inició Martinazzo

Para Cáceres "hay una gran diferencia" entre la denuncia de Yañez y la de Martinazzo. El abogado sanjuanino comentó que la denuncia de la exprimera dama "sale a la luz después de una investigación por corrupción" y que la mujer no fue escuchada, que "ella no iba a hacer la denuncia" en un primer momento.

Por eso, el dirigente del Pro -retirado- consideró que "el caso es muy distinto. Martinazzo denunció pero, a diferencia de Fabiola, que no fue escuchada, Martinazzo fue escuchada ampliamente por la Justicia y le dijo que mintió". Luego enumeró largamente las acciones de la actual funcionaria de la Municipalidad de Rawson.

Cáceres, con el expediente en mano, dijo que Martinazzo "mintió porque las fotos no eran compatibles con episodios de violencia, dicho por la pericia. Mintió en los chats que mandó a la prensa. Eran chats inventados, que luego de hacer la pericia, no existían. Mintió al decir que no quería mi banca de Diputados. No obstante, mandaba notas a todos los dirigentes nacionales pidiendo la banca".

En ese sentido, el dirigente ahondó en que su expareja también "mintió en la política" porque "decía que el peronismo no había ayudado. Pero hay elementos, que tienen un grado alto de sospecha, sobre una ayuda del peronismo". Martinazzo "mintió en que no fue a una clínica estética. Cuando se abre la investigación, yo pido las cámaras que demostraban que ella estaba ingresando a una clínica, oh casualidad, las cámaras estaban borradas. Casualmente, hoy ella trabaja para el peronismo con Carlos Munisaga, que en ese momento era secretario de Seguridad", comentó.

Embed - Por primera vez, Cáceres dio todos los detalles sobre el conflicto legal con Martinazzo

Otra figura política ingresó en el relato de Cáceres: la excandidata a la Gobernación de San Juan, Paola Miers. "La testigo, la dueña de la estética, dije que Martinazzo estuvo en la clínica, que no tenía lesiones y que las lesiones de la foto son del tratamiento estético. Me mostró la foto de Martinazzo sin lesiones en los brazos", dijo.

Por eso, Cáceres la presentó como testigo. "Pero resulta que dijo que no me veía a mí desde hacía un año. A los cuatro meses apareció conformando una sociedad de cannabis con el primo proveedor del Estado de Sergio Uñac, que se llama Gustavo. Todo comprobado. Le inicié una causa por falso testimonio. Casualmente, hace dos semanas Miers fue a declarar bajo indagatoria. Tengo el registro de llamadas y los mensajes", manifestó el dirigente, que buscó vislumbrar la trama política que se ocultaba detrás de la denuncia de su expareja.

Cáceres apuntó a tener cuidado con este tipo de causas: "Ojo con los mensajes que llegan a la sociedad en contexto de violencia de género. Porque lo que hay que decir a la mujer que sufre de violencia, y que está en la duda de si denunciar o no, es que ni -José- Alperovich siendo un gobernador de Tucumán pudo zafar de estos delitos".

Asimismo, el abogado sanjuanino hizo foco en uno de los temas que lo ocupan desde que fue acusado por violencia de género: las falsas denuncias. "Una persona que puede acreditar, o puede aseverar, que a una mujer hay que creerle sí o sí, lo único que conseguimos es promover las falsas denuncias. Hay que creerles si hay pruebas", expresó.

¿Contempla la posibilidad de que la Justicia no pueda probarlo, pero la golpiza haya existido?, preguntaron los conductores de Paren. "No, no hay posibilidad", respondió Cáceres de manera categórica. "La pericial criminalística es muy contundente. La Justicia era re machista, pero pasó de un extremo a otro extremo. Acá iba una persona acusada de haber golpeado a la mujer con todas las pruebas, no lo encarcelaban y se iba a su casa a seguir golpeando a la mujer. De ese extremo saltamos a otro sin escalas. No podemos decir que una persona por su condición sexual no miente, no golpea, no asesina", razonó.