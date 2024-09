El ex abogado de Garder señalado como un falsificador de firmas fue sobreseído

WhatsApp Image 2024-09-02 at 17.10.55.jpeg Fiscal Nicolás Schiattino y ayudante fiscal Sebastián Gómez.

La prueba clave en este hecho fue la pericia caligráfica, porque no se comprobó en un 100% que Silva haya falsificado las firmas de Marilina de la Fuente, mujer que en ese momento era su clienta.

En la audiencia de este lunes, el MPF le expresó a la autoridad que se hizo estudio a las dos firmas y tanto el perito del Complejo Científico Forense y el de parte (puesto por la defensa) llegaron a la conclusión que había un 50% de probabilidades de que fuera la verdadera y el otro 50 por ciento de que fuera apócrifa.

Lo que realmente ayudó a Silva es que los expertos resaltaron que el trazado de la firma tenía muchas similitudes. Es decir, que no había una conclusión concreta de que el abogado Gabriel Silva haya hecho esas firmas.

WhatsApp Image 2024-09-02 at 17.10.53.jpeg Fernando Castro, abogado defensor de Gabriel Silva.

Cabe destacar que los peritos hicieron esta pericia con una fotocopia de los documentos presuntamente falsificados. Nunca se halló el documento original.

El letrado durante todo el periodo de investigación fue defendido por Fernando Castro y Nasser Uzair. Esta causa en un principio tuvo querellante, pero después ya no fue parte.

El abogado Gabriel Silva, que en sus redes sociales dice ser el representante de Fernando Burlando en San Juan, estuvo bajo la mira durante 8 meses, ya que la denuncia contra él recayó en noviembre de 2023 desde el Juzgado Contencioso Administrativo.

image.png Fernando Burlando cuando vino a San Juan en septiembre de 2023.

Cuando la mega causa del caso Garder inició (primeramente, con tres imputados) Silva se mostró junto a Burlando en la provincia. En esa ocasión, el abogado mediático dijo sobre la causa: "Hay que interpretar cómo se trabaja en una empresa de estas características, cómo se desenvuelve la administración y la prolijidad que tiene, por la que va a poder aclarar todas estas circunstancias", sostuvo el abogado. Además, indicó: "Acá es importante saber si hubo algún tipo de intención de defraudar, de robar o estafar a alguien. No. Entonces, si no se generó perjuicio y se produjo un error, me parece que el tema tiene un corto recorrido". Después no apareció más y la causa sigue en pie, ahora con 9 imputados en la mira.