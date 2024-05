El drama de una familia de Pocito que vio arder en llamas su hogar y se quedó en la calle

Una familia de Pocito se quedó con lo puesto, después de que su hogar se incendiara y todas sus pertenencias ardieran en llamas y quedaran hechas cenizas. "Resignación, no puedo sentir otra cosa más que eso", sostuvo Bárbara González, la mujer que salió de su casa el lunes por la tarde y cuando regresó se topó con la tragedia.

Para cuando los Bomberos Voluntarios de Pocito y demás refuerzos llegaron al sitio ya no había otra cosa que hacer que aplacar el fuego, que destrozó todo a su paso, incluso una motocicleta que se encontraba adentro. "Ahora tenemos que agradecer que no hubo víctimas, que no había nadie, pero la verdad es que es muy difícil volver a empezar", señaló la mujer que se mostró fuerte pese al drama que transita.

Quienes viven del salario del padre de familia, que se gana la vida como fletero, no sólo se quedaron en la calle sino también con lo que llevaban puesto cuando salieron de su casa sin saber lo que les esperaba. Es por eso que la damnificada, que se mostró con bronca y con un poco de vergüenza, por verse obligada a pedir, manifestó que necesita la colaboración de las autoridades y que cualquier ayuda que reciba -por obra de la solidaridad de los sanjuaninos- será bien recibida.

Su hijo tiene 12 años, aunque aseguró que calza 42 y que su contextura física es grande. Es por eso que dijo que quien desee brindar apoyo con ropa y calzado será de vital importancia. No tienen a dónde ir a parar y por tanto confesó que se conforma con un módulo habitacional mientras tanto, si existiera la posibilidad.

Aquel que desee cooperar, puede comunicarse al siguiente contacto: 264 5270598.

