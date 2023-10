El cortista que chocó y habría pasado en rojo prefirió el silencio sobre el accidente

En la mañana de este viernes, cronistas de este diario acudieron al segundo piso de Tribunales para dialogar con el cortista en persona. Sin embargo, no se encontraba en el lugar y su secretario advirtió que no regresaría hasta el lunes por actividades y compromisos asumidos. Finalmente, hubo un contacto telefónico escueto con el propio Victoria, quien evitó hacer declaraciones al respecto.

Desde la Oficina de Comunicación del Poder Judicial tampoco se expidieron sobre el tema ya que, según explicaron, no le dieron intervención oficial en la cuestión que trascendió el jueves por la tarde, cuando se conoció que el choque ocurrido en Mendoza y 9 de Julio había sido encarnado por la autoridad judicial.

El año pasado, el cortista se estrelló en su auto BMW contra un árbol, en el barrio Del Bono de Desamparados, mientras estaba en compañía de su mujer. Fue el 5 de noviembre, en horas de la madrugada, cuando la mujer resultó herida y por causa de las lesiones debió ser internada.

En aquella oportunidad resultó llamativo el proceder de la Policía, es decir de los efectivos de la Comisaría 4ta, quienes no actuaron como ordena la ley. Es que según lo establecido, debieron labrar el acta de choque e iniciar actuaciones sumariales al haber una persona lesionada. No obstante, eso no sucedió. Desde la Fuerza no dieron a conocer el caso y la Corte de Justicia tampoco difundió un comunicado, tratándose del entonces presidente de la institución.

2.jpg Así había quedado el automóvil de Victoria el día que chocó en Desamparados, el 4 de noviembre de 2022

Ahora, el choque que tuvo a Victoria en el centro de la escena tuvo similitudes con aquel por el que encabezó los titulares de Policiales en 2022. En esta ocasión tampoco hubo acta de choque en la dependencia policial con jurisdicción, es decir, en la Comisaría 3ra. Lo llamativo también fue que según testigos de la escena aseguraron que el cortista atravesó el semáforo en rojo. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado o rechazado por el propio Victoria.

Fuentes allegadas señalaron que, como las consecuencias fueron menores, quizás la autoridad judicial que integra el máximo Tribunal de Justicia en la provincia llegó a un arreglo privado con el otro implicado. Por tanto, no hubo motivos para dejar sentado lo sucedido en la Policía.

De todas maneras, esto último resulta una especulación dado que el protagonista eligió guardar silencio, lo mismo que todas las autoridades consultadas hasta el momento.