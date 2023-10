Un ministro de la Corte de Justicia volvió a chocar: habría pasado en rojo y hay silencio por lo ocurrido

caso.jpg El caso anterior. El cortista Juan José Victoria chocó el 5 de noviembre del 2022 en horas de la madrugada en el interior del barrio Del Bono, en Capital. Su esposa resultó herida y así quedó su vehículo.

Su mujer resultó herida y terminó internada. Lo insólito fue que los policías de la Comisaría 4ta asistieron al cortista –en ese momento presidente del máximo tribunal-, pero no actuaron como ordena la ley, dado que debieron labrar el acta de choque e iniciar actuaciones sumariales al haber una persona lesionada. Sin embargo, no sólo que no se hizo nada en la Policía, la fuerza no dio a conocer el caso y la Corte de Justicia tampoco difundió ningún comunicado.

Ahora la historia se repitió, con otro accidente de Victoria este miércoles último. Al igual que en el caso anterior, la Policía y el Poder Judicial no informaron sobre el siniestro vial que tuvo protagonista al funcionario del máximo tribunal de San Juan. TIEMPO DE SAN JUAN tomó conocimiento del choque de forma circunstancial, pero nadie quiso dar información sobre los conductores involucrados. Después se supo que Victoria era uno de ellos.

auto.jfif El último choque. Este es el auto que conducía el otro conductor que chocó con el vehículo del ministro de la Corte de Justicia de San Juan.

El choque ocurrió alrededor de las 18 horas del miércoles en la intersección de las calles Mendoza y 9 de Julio, en Trinidad, Capital. Los testimonios recogidos en el lugar señalan que Juan José Victoria transitaba en su auto BMW X2 por Mendoza en dirección norte-sur, mientras que otra persona a bordo de un Peugeot 405 circulaba por 9 de Julio hacia el oeste.

Alguien cruzó el rojo, dado que en esa esquina hay semáforos. Y es que ninguno de los dos conductores detuvo la marcha e impactaron en dicha intersección. El Peugeot chocó contra el costado izquierdo del BMW y quedó con toda la trompa hundida. El auto de lujo fue el menos dañado. De acuerdo a testigos, no hubo heridos.

choque 2.jfif Intervención policial. En la imagen se ve al cortista Juan José Victoria junto a su auto y a metros de él al personal policial.

Al no haber información oficial, se desconoce quién cruzó el semáforo en rojo. Algunos transeúntes y testigos ocasionales, sin embargo, contaron que el conductor del BMW fue el que no respetó el paso.

La Policía concurrió al lugar del siniestro. En una foto se ve la presencia de unos uniformados y de una camioneta de la División Infantería, pero aparentemente no labraron ni un acta de choque. TIEMPO DE SAN JUAN consultó en la Comisaría 3ra, que tiene jurisdicción en la zona, y ahí aseguraron que no hay registro de un siniestro vial ocurrido en ese lugar y a esa hora del día miércoles. También explicaron que puede que haya intervenido personal de la Central de Policía, pero nada se sabe al respecto. En la oficina de Relaciones Policiales desconocían lo sucedido. Lo que se puede presumir es que hubo acuerdo de palabra entre los partes y, de esa manera, se evitó la intervención policial y judicial.