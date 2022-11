Misterio por el violento accidente del presidente de la Corte de San Juan

Es más, la noticia se conoció este lunes a la tarde noche por trascendidos y versiones no confirmadas oficialmente que señalaban que el ministro Juan José Victoria y su esposa, Gabriela Sánchez, habían sufrido un espectacular accidente de tránsito. Las primeras versiones dadas por Canal 13 de San Juan no detallaba lugar, sólo se decía que ocurrió el sábado en la noche. Y por una foto difundida del auto, todo indicaba que el choque fue por de más violento.

Esas versiones hasta destacaban que la mujer se encontraría en terapia intensiva y que tuvo que ser operada. La oficina de Relaciones Policiales no informa nada al respecto, tampoco ninguna fuente judicial ni el Departamento de Comunicaciones emitió un comunicado para dar a conocer el hecho que tuvo de víctimas nada más y nada menos que a la máxima autoridad de la Justicia en la provincia, al presidente de la Corte de Justicia, y a su esposa.

juan josé victoria.jpg Juan José Victoria fue designado para la Corte de Justicia en 2019.

TIEMPO DE SAN JUAN luego confirmó que el accidente ocurrió en una calle del barrio Del Bono, cuando el matrimonio llegaba a su vivienda en su auto particular. También se conoció que la única persona herida fue Gabriela Sánchez, la esposa de Victoria, quien sufrió una fisura en una vértebra, informaron en off altas fuentes judiciales. Esas personas aclararon que no había sido tan grave.

Los primeras informaciones señalan que se les cruzó un perro, que el ministro hizo una maniobra en su auto BMW, golpeó contra un montículo y ahí el vehículo se fue contra un árbol. El impacto se habría producido del costado en el que viajaba su señora, dijeron, pero en la foto se observa que el choque fue frontal.

Después el mismo Juan José Victoria lo confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN. “Estamos muy bien. Lo que pasa es que hay gente muy malintencionada que dice cualquier cosa, o que fue grave. Pero fue algo casual. Mi esposa está internada y fue sometida a una pequeña intervención, pero no reviste gravedad y está bien. En dos días más le dan el alta”, explicó el presidente de la Corte de Justicia, quien se excusó de no poder hablar más porque justamente estaba cuidando a su señora en la clínica.

Oficialmente, la Policía ni la Justicia informaron sobre el accidente y los detalles de cómo se produjo, menos si hicieron dosaje de alcohol, tal cual ordena el procedimiento. La única certeza que se tiene es que el siniestro vial existió, que el ministro de la Corte resultó ileso y que su señora se encuentra en recuperación.