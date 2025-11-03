Detuvieron a una mujer con pedido de captura vigente desde febrero

En horas del mediodía de este domingo, alrededor de las 13:30, efectivos policiales detuvieron a una mujer, identificada como Verónica Sánchez , de 45 años, por una causa contravencional. La medida fue llevada a cabo por el cabo primero Millicay y el agente Loyola , con intervención del Segundo Juzgado de Faltas .

Una vez en sede de Comisaría Segunda , al realizar la consulta de antecedentes, el personal policial constató que Sánchez registraba un pedido de captura vigente a nivel provincial. Dicho requerimiento se encontraba relacionado con un legajo del Ministerio Público Fiscal (MPF.SJ 17889/21) , correspondiente a una causa por “hurto reiterado” , tramitada por la UFI de Delitos contra la Propiedad .

Tras tomar conocimiento de la situación, la doctora Marcela Magri, secretaria de la Unidad Fiscal de Instrucción interviniente, dispuso que se cumplan con los requisitos legales de rigor y que se proceda conforme al protocolo establecido para estos casos.

La mujer quedó a disposición de la Justicia, mientras se aguarda la resolución del Ministerio Público Fiscal respecto a su situación procesal.