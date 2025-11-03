lunes 3 de noviembre 2025

En Capital

Detuvieron a una mujer con pedido de captura vigente desde febrero

La sospechosa fue trasladada a la Comisaría Segunda, donde se confirmó que tenía un pedido de captura activo desde febrero de este año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En horas del mediodía de este domingo, alrededor de las 13:30, efectivos policiales detuvieron a una mujer, identificada como Verónica Sánchez, de 45 años, por una causa contravencional. La medida fue llevada a cabo por el cabo primero Millicay y el agente Loyola, con intervención del Segundo Juzgado de Faltas.

Una vez en sede de Comisaría Segunda, al realizar la consulta de antecedentes, el personal policial constató que Sánchez registraba un pedido de captura vigente a nivel provincial. Dicho requerimiento se encontraba relacionado con un legajo del Ministerio Público Fiscal (MPF.SJ 17889/21), correspondiente a una causa por “hurto reiterado”, tramitada por la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Tras tomar conocimiento de la situación, la doctora Marcela Magri, secretaria de la Unidad Fiscal de Instrucción interviniente, dispuso que se cumplan con los requisitos legales de rigor y que se proceda conforme al protocolo establecido para estos casos.

La mujer quedó a disposición de la Justicia, mientras se aguarda la resolución del Ministerio Público Fiscal respecto a su situación procesal.

