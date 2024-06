Conmoción por el motociclista que murió tras chocar con un caballo en Zonda

“Con nuestro más cordial respeto, pedimos fuerzas a Dios para su familia y rogamos por su eterno descanso. Que Dios te guíe hacia un lugar hermoso donde nos esperes con tu humildad, respeto y amabilidad”, expusieron.

El caso y las quejas de los vecinos por los animales sueltos

Rodríguez, a bordo de su moto, se dirigía por Ruta 12 de Este a Oeste y entre Callejón Maradona y calle Las Moras chocó con un caballo (de frente) que se cruzó en su camino, falleciendo de manera inmediata.

Según dijeron fuentes judiciales, en la zona donde ocurrió el siniestro no funcionaba la luz artificial y todo indica que el motorista no vio al equino, que también perdió la vida.

El siniestro fue a las 6:30 horas de este lunes. Tras el deceso, se dio a conocer que los vecinos de Zonda, desde hace tiempo, ya habían presentado quejas sobre animales sueltos y pedían más control.

“Lamentablemente, perdimos a un vecino muy querido del departamento. Yo, con otra compañera, llamamos a la comisaría, no nos pudimos comunicar, entonces llamamos al 911. Llegó el patrullero, me tomó declaración, me tomaron los videos y tuvimos que estar nosotras controlando el tránsito para evitar que los caballos se atravesaran constantemente” dijo Patricia, una vecina oriunda de Zonda.

La detención del dueño del caballo

Tras la intervención judicial, un hombre se presentó en la Justicia y se identificó como el propietario del animal, por lo que fue detenido por las autoridades.

Por el momento, la carátula de la causa es de actuaciones investigativas, aunque con un sospechoso en la mira podría quedar bajo la calificación de homicidio culposo, dado casos anteriores que presentan similitudes. Es que es responsabilidad y obligación del dueño de un animal de esas características prever que permanezca en un sitio perimetrado y con la seguridad debida para que no escape y, así, no se produzca una desgracia, tal como sucedió en el comienzo de la jornada.