Identificaron al motociclista que falleció al chocar con un caballo en Zonda

Según dijeron fuentes judiciales, en la zona donde ocurrió el siniestro no funcionaba la luz artificial y todo indica que el motorista no vio al equino, que también perdió la vida.

El siniestro fue a las 6:30 horas de este lunes. Tras el deceso, se dio a conocer que los vecinos de Zonda, desde hace tiempo, ya habían presentado quejas sobre animales sueltos y pedían más control.

“Lamentablemente, perdimos a un vecino muy querido del departamento. Yo, con otra compañera, llamamos a la comisaría, no nos pudimos comunicar, entonces llamamos al 911. Llegó el patrullero, me tomó declaración, me tomaron los videos y tuvimos que estar nosotras controlando el tránsito para evitar que los caballos se atravesaran constantemente” dijo Patricia, una vecina oriunda de Zonda.