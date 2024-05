Condenaron a un funcionario de la Municipalidad de Iglesia por agredir a un empresario en Pismanta

Este viernes, un funcionario de la Municipalidad de Iglesia fue condenado por la Justicia sanjuanina. La autoridad departamental fue sentenciado por un enfrentamiento que mantuvo con un empresario en el Nodo de Pismanta , ocurrido a fines de febrero. La persona agredida había expuesto que el empleado de la intendencia quiso matarlo. Pese a ello, el victimario no irá al penal de Chimbas.

Fuentes judiciales indicaron que Resta empujó a Grau y lo agarró con fuerza de su brazo derecho. Dejó marcas visibles y lo lesionó.

Posteriormente, lo tomó del cuello con sus dos manos y le provocó tres equimosis en la cara anterolateral izquierda del cuello.

Otros asistentes presenciaron la agresión y finalmente separaron a Resta de Grau.

Por este motivo, Resta fue condenado por la Justicia sanjuanina. A través de un juicio abreviado, sentenciario al funcionario a un año de prisión condicional.

El caso y las palabras del empresario

Víctor Alberto Grau, un reconocido empresario del departamento Iglesia, denunció haber sido agredido físicamente y hasta un intento de homicidio por parte de un funcionario de la Municipalidad de Iglesia.

El empresario relató, a través de un grupo de WhatsApp, lo ocurrido durante una reunión en la que se tocaron temas hídricos y calificó el episodio como "una de las situaciones más violentas de mi vida".

Según Grau, toco ocurrió este martes 27 de febrero en una reunión que se realizaba en el Nodo de Pismanta. "Como es un tema de nuestra preocupación y soy un regante y miembro de AITURIC me dispuse a asistir", dijo en el mensaje que envió por el servicio de mensajería instantánea.

Grau acusó directamente a Roberto Resta, quien se desempeña como director de Agricultura y Ganadería de la Municipalidad de Iglesia.

"Estando en la misma reunión después de haber saludado a 20 personas y a parte de la organización se me aproxima un empleado municipal y con extrema violencia comienza a gritarme y a golpearme y a pedirme que me retire del lugar", explicó la supuesta víctima.

Es ahí donde Resta le habría dicho que no estaba invitado y comenzó con las agresiones verbales para luego pasar a las físicas. "Después de levantarme para irme, el violento comienza a darme empujones y golpes delante de todas las personas presentes. Yo sin entender lo que sucedía y el público presente tratando infructuosamente de separarlo de mi persona, no conforme con esos golpes decide cometer un intento de homicidio, provocándome asfixia con sus dos manos, arrinconándome contra la pared", detalló Grau.

El empresario también reveló que es hipertenso y que tuvo que ir al hospital para constatar los daños. "Me tomaron la presión y tenía 18-10. Gracias a Dios un participante de la reunión logró sacarlo de mi cuello y pude respirar. Ya hice la denuncia penal correspondiente y pedí la restricción de acercamiento", continuó Grau. Según relató, el intendente Jorge Espejo ya lo habría llamado para pedirle disculpas por lo ocurrido.

La causa ya fue iniciada por lesiones y amenazas y Resta fue separado de su cargo.

Otra fuerte acusación

Tras denunciar que quiso matarlo durante un reunión, el empresario Víctor Alberto Grau volvió a acusar al director de Agricultura y Ganadería de la Municipalidad, Roberto Resta. El 29 de febrero pasado, el agredido manifestó que el funcionario municipal intentó venderle una pieza arqueológica.

"Lo conozco hace 4 años atrás cuando estaba en un proyecto de siembra de alfalfa. Él me aconsejó cómo hacerlo y bueno, compré 700 kilos de semillas. El ingeniero sólo sembró 20 y el resto desapareció. Se quedó con el primer y segundo corte mientras que nosotros como empresa acompañábamos eso. Él ya trabajaba en el municipio", dijo en Radio Sarmiento.

"Al final de este negocio me ofrece una pieza arqueológica, que según él habría encontrado en Angualasto, en las inmediaciones de Buena Esperanza, en caminatas que hacía", agregó explicando que se trataba de un objeto de oro macizo conocido como "hacha ceremonial", aproximadamente de unos 25 centímetros de largo, de origen diaguita. Según denunció, en el ofrecimiento también estuvo presente la esposa de Resta, quien cumple funciones como secretaria de Cultura de Iglesia.

"Yo le dije que no se lo podía comprar porque es un delito federal. Él lo tenía envuelto en un paño. Su idea era venderlo o fundirlo. No lo denuncié porque tenía miedo a que tome represalias. Tenía miedo a que me queme la estancia", expresó. Por último aseguró que "tiene más piezas arqueológicas. Es gravísimo lo que hace".