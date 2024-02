El empresario iglesiano volvió a apuntar contra el funcionario municipal: ahora lo acusa de querer venderle una pieza arqueológica

"Lo conozco hace 4 años atrás cuando estaba en un proyecto de siembra de alfalfa. Él me aconsejó cómo hacerlo y bueno, compré 700 kilos de semillas. El ingeniero sólo sembró 20 y el resto desapareció. Se quedó con el primer y segundo corte mientras que nosotros como empresa acompañábamos eso. Él ya trabajaba en el municipio", comenzó relatando.

"Al final de este negocio me ofrece una pieza arqueológica, que según él habría encontrado en Angualasto, en las inmediaciones de Buena Esperanza, en caminatas que hacía", agregó explicando que se trataba de un objeto de oro macizo conocido como "hacha ceremonial", aproximadamente de unos 25 centímetros de largo, de origen diaguita. Según denunció, en el ofrecimiento también estuvo presente la esposa de Resta, quien cumple funciones como secretaria de Cultura de Iglesia.

"Yo le dije que no se lo podía comprar porque es un delito federal. Él lo tenía envuelto en un paño. Su idea era venderlo o fundirlo. No lo denuncié porque tenía miedo a que tome represalias. Tenía miedo a que me queme la estancia", expresó. Por último aseguró que "tiene más piezas arqueológicas. Es gravísimo lo que hace".