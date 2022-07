Capital: se quemó los dedos y dio otro nombre y DNI para que no lo identificaran

Un reconocido delincuente se quemó las huellas dactilares para que no lo identificaran. Fue un procedimiento en Capital .

De no creer es al borde que llegó este malviviente para no ser identificado. Se quemó las huellas dactilares, dio otro nombre y DNI para que la policía no lo reconociera, pero su jugada salió mal y quedó en evidencia. Cayó en Capital.