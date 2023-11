Accidente fatal en Ruta 40 y calle 11: abogados reprochan la investigación de fiscalía y de un perito

El 18 de mayo de 2022 a las 13.40 un auto y un camión chocaron en el complicado cruce de Ruta 40 y Calle 11, en Pocito. El siniestro terminó con la muerte de uno de los protagonistas, precisamente el conductor Roberto Ariel Peralta. Y la que se salvó de milagro fue la pareja, Ana Vanesa Oviedo. El camionero Eric Adalberto Flores quedó imputado por esta tragedia en mayo de 2022 y tras 1 año y medio de investigación, el fiscal de la causa pidió al juez que el acusado sea sobreseído. La decisión a los querellantes (abogados de la familia) no les gustó nada porque consideran que l a pericia accidentológica tiene errores y que la fiscalía actuó de manera arbitraria.

WhatsApp Image 2023-11-06 at 20.02.17 (1).jpeg De izquierda a derecha: Jorge Guillén Giménez y Cecilia Ferré. Fiscal, Francisco Micheltorena

En la audiencia realizada este lunes 6 de noviembre y que duró tres horas, el fiscal Francisco Micheltorena le solicitó al juez de Garantías, Ramón Alberto Caballero, que el camionero Peralta fuera sobreseído porque no existen elementos de prueba suficientes, ni fundamentos para el inicio de juicio. La querella representada por los doctores Jorge Guillén Giménez y Cecilia Ferré, se opusieron plenamente a este pedido y pidieron que la causa pase al control de acusación para que la causa se eleve a debate. Por su parte, el abogado defensor Enrique Miodowsky se adhirió al pedido de la fiscalía. Ahora el magistrado será el que tomará la decisión final.

El camión iba por Ruta 40 de Norte a Sur y el auto lo hacía por Calle 11 de Oeste a Este.

WhatsApp Image 2023-11-06 at 20.02.20.jpeg Juez de Garantías, Alberto Caballero.

Para el fiscal, "objetivamente no hay evidencias que lo podamos señalar al acusado como el responsable”, expresó. Relatando el hecho, Micheltorena dijo que el responsable del siniestro vial fue el conductor del Chevrolet Corsa, es decir, Peralta. Porque en esta intersección Peralta no respetó el cartel “PARE” que había sobre el asfalto y con cartel. A pesar de que él haya tenido la “derecha”, la Ley de Tránsito dice que Peralta debía haber frenado y esperar el momento óptimo para pasar.

La fiscalía llega a este argumento con lo que aportó una testigo del siniestro. Es una mujer, que iba por Calle 11 atrás del Corsa, la dijo que quedó sorprendida cuando el Chevrolet arrancó porque el camión estaba muy cerca. También dijo que para ella el camión “venía a una velocidad normal”.

El perito de la Policía no pudo acreditar la velocidad en la que circulaba el camión.

WhatsApp Image 2023-11-06 at 20.02.18.jpeg

Los querellantes se mostraron en contra de esta decisión de la fiscalía y en una fundamentación que duró al menos dos horas le pidieron al juez que rechace este pedido de sobreseimiento y que dicte el control de acusación contra Flores por el delito de homicidio culposo doblemente agravado, exceso de velocidad y alcohol en sangre.

Para Guillén y Ferré el trabajo de la fiscalía tiene “inobservancias, no hubo igualdad ende las partes y se omitió prueba”. Además, manifestando que este pedido de la fiscalía es “carente de motivación e insuficiente” y responsabilizaron a Flores como el único culpable de este siniestro fatal.

Los querellantes también fueron contra el perito de la Policía, lo acusaron de hacer mal la pericia del siniestro, “es insuficiente, contradictorio y dubitativo” manifestaron. También resaltaron que hubo omisión de pruebas y errores en la pericia.

WhatsApp Image 2023-11-06 at 20.02.19.jpeg Abogado defensor, Enrique Miodowsky.

El resultado de alcohol en sangre al camionero le dio 0.004 g/l y al conductor del auto, 0.008 g/l. La fiscalía expresó que no era un agravante y que ambos podían manejar. Pero los letrados querellantes usaron esta prueba y dijeron que la ley dice que el que tiene carnet profesional no debe tener ningún resto de alcohol, por tal razón, pidió el agravante de alcohol. Para los querellantes el camión también iba a excesiva velocidad, no precisaron la exacta.

Los abogados dijeron que el perito tenía “falta de destreza pericial”

El defensor fue el último que habló y arremetió contra los querellantes porque en su argumento habían dicho “cantidad de veces lo mismo”. Además de mostrarse a favor de fiscalía, el letrado manifestó: “Si el vehículo hubiera estado parado (Corsa) el accidente no hubiera ocurrido. Esta persona debería haber esperado (su pasada)”. Y agregó: “Lo que hizo fue una maniobra peligrosa e intempestiva”.

Sobre las acusaciones realizadas al perito, el abogado lo defendió y dijo que cuando expuso su prueba solo tuvo un “error material de equivocarse al momento de dar su palabra”. Finalmente expresó sobre su defendido que si llega a ser juzgado “se estaría condenando a alguien que es inocente”.