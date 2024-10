A un año del accidente que conmocionó a San Juan: del hermetismo inicial al pedido de justicia por la muerte de Lucía Rubiño

Live Blog Post

La exministra de Turismo, Claudia Grynszpan, contó cómo fueron los últimos momentos de Lucía

El relato de la exministra de Turismo fue conmovedor y muy fuerte. Ella se animó a contar lo que ocurrió instantes después al siniestro y además, afirmó que habló con ella. Aseguró que la menor aún estaba debajo del automóvil que la había atropellado y de allí no se podía mover. "Le pregunté si había hablado con su mamá o su papá, me dijo que no. Me quedé observándola, diciéndole que yo estaba ahí hasta que llegó la ambulancia y Bomberos para poder sacarla", detalló.

Mientras las autoridades hacían su trabajo para quitarle el vehículo de encima, la ex ministra contó que se comunicó con Belén Montilla, la madre de Lucía, para informarle lo que había ocurrido. Después de cortar, confesó que por alguna extraña razón volvió a marcarle a la mujer para ponerla en contacto con su hija y que hablara con ella.