Picada mortal: el test de alcoholemia dio negativo, con un detalle llamativo

"No callar" El duro mensaje de una ex Reina del Sol por la muerte de Lucía en medio de una picada

Ahora, este diario accedió al acta del procedimiento policial por el que le tomaron la muestra de sangre del menor implicado y de la misma surge un detalle que llamó la atención. Es que si bien el siniestro vial con consecuencias mortales sucedió a las 3.30 de la madrugada, la extracción de sangre fue a las 10.10 de la mañana, es decir, casi siete horas después.

Aunque no está claro cómo fue el procedimiento policial por el que le extrajeron la muestra, hubo versiones que señalaron que al principio no hubo consentimiento de los padres del menor para que se realice el dosaje y para ello es necesario que los progenitores lo permitan. Quizás ese fue el motivo de por qué tomó tanto tiempo en hacer la prueba de alcoholemia.

Finalmente, el resultado fue negativo y por tanto el abogado que representa a N.M, de 17 años, lo manifestó públicamente a los micrófonos de Estación Claridad.

Otra revelación del abogado que resultó interesante para el caso fue la imputación. Es que ante la resistencia de las fuentes a describir cuál era la calificación que se le imputó al detenido, se especulaba con que le podían endilgar la figura de homicidio culposo (Artículo 84 bis). No obstante, la jueza de Menores decidió imputarlo por homicidio simple.

El dato no resulta menor, ya que la condena para ese delito el Código Penal prevé un castigo mayor.

“Los actos de Gobierno deben ser públicos, más allá que haya una intervención de un menor, no hay secreto de sumario. Por eso, estoy en condiciones de adelantar tanto el examen de alcoholemia como el de toxicología que le hicieron al menor después del hecho, dieron negativo. Es decir, al momento del hecho no había consumido alcohol ni estupefacientes”, afirmó el abogado Nasser Uzair en la radio, haciendo referencia a la postura de la Justicia de no dar a conocer detalles del hecho en un principio.

En cuanto a los trascendidos que indican que el conductor habría estado realizando picadas o realizando el brutal reto conocido como “desafío del gatillo”, en el que dos vehículos que van a alta velocidad y en sentido contrario, se tienen que esquivar; el abogado aseguró que no hay pruebas.

“Esos son dichos que no son comprobables en la escena del hecho. Te puedo asegurar que esa versión no está acreditada en la causa hasta el momento. Casualmente, los testigos que ya han declarado, más lo que van a declarar el jueves en la mañana manifiestan que este joven estuvo en la fiesta, se iba retirando y a los minutos sucede esto. Por lo tanto, no podría estar picando. Pero son teorías que van a ser confirmadas o no por las testimoniales y sobre todo por los videos, que hablan por sí solos”, afirmó Uzair.

Y agregó: “Hay como 5 videos y los he visto a casi todos. Si bien habrá que analizarlos en profundidad, en un primer momento no se puede ver que este menor haya desarrollado una velocidad alta o haya estado picando”.

No obstante, las fuentes judiciales le dijeron a este medio que existe una grabación en la que se observa de forma clara cómo corrían la picada, no sólo el detenido sino también un tercero, que sería mayor de edad y podría ser investigado por la UFI de Delitos Especiales.

Además sostuvo: “Creo que la calificación legal que se le imputa es excesiva y es errónea. Yo voy a presentar material probatorio para que sea recalificado como homicidio culposo. Porque, además, existe el homicidio culposo por conducción imprudente, que contempla los casos de picadas o similares, o sea, no cabría la calificación de homicidio simple. Trataré de demostrar estos hechos para que se ajuste la calificación”.