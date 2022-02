Intrigante: en la familia que encontró al niño perdido hablan de que se lo habían llevado dos hombres

"Sigo teniendo la idea en qué Gabi lo dejaron tirado cerca del río San Juan (cerca de la finca que está encargado mi papá dónde lo encontró), claramente se ven huellas de un móvil con dos marcas de zapatillas dónde el peón le pregunto al nene 'cómo llegaste hasta acá?' y el dijo: 'dos hombres me dejaron acá en un auto'. Porque cómo va a llegar hasta Caucete y no se ven huellas de Gabriel en el que haya caminado en la calle que hicieron directo a 9 de Julio. Siendo madre no me quedaría tranquila con esa hipótesis, tal vez lo encontraron y no quisieron tener problemas con policías y lo dejaron ahí solito pasando mucho frío y hambre, la verdad todo muy raro", posteó este lunes Emilce Olivera en su cuenta de Facebook. La joven, de la familia que halló al nene, puso en relevancia un dato sobre qué pasó con el pequeño Gabriel Bastías durante la noche del viernes, cuando su desaparición generó un gran revuelo y un operativo policial durante varias horas hasta que apareció en Caucete sano y salvo.

El dato de que el nene dijo "que unos hombres lo habían dejado por ahí" que resalta esta mujer coincide con lo que relató el sábado a Tiempo de San Juan el empleado de bodega Daniel Chávez, quien fue el que tuvo el primer contacto con el pequeño. Él, junto al cuidador de la bodega ‘Coto’, encontraron a Gabriel y le dieron asistencia.

El niño estaba en la finca El Robledal, situada cerca de callejón Balmaceda, a 3 kilómetros al Sur de Ruta 20, en proximidades de Las Chacritas y casi en el límite con Caucete, acompañando a su padre, un trabajador rural que estaba en el lugar por el día, ocupado en la cosecha. Gabriel fue encontrado por la policía este sábado, en casa de la familia de Caucete que, al verlo perdido, lo acogió, lo abrigó y hasta le dio el desayuno.

Ahora todo está en investigación para dilucidar qué pasó con el niño realmente.