Si te convirtieras en astronauta, qué nombre le pondrías a un cráter de la luna: las insólitas respuestas de los sanjuaninos

La tripulación del Artemis II es lo único de lo que se habló en el mundo durante la última semana. Sobre todo por el emotivo momento que se vivió cuando uno de los tripulantes le puso a un cráter el nombre de su esposa fallecidea: Carroll.
Con Tiempo Pregunta salimos a la calle para saber qué harían los sanjuaninos si tuvieran la posibilidad de bautizar un cráter lunar ellos mismos. Entre nombres de hijos y abuelas, se coló el del más grande: Lionel Messi. Otros eligieron algún personaje de ficción y hasta algunos dioses mitológicos.
Mirá todas las respuestas, en este video:
Embed - Si te convirtieras en astronauta, qué nombre le pondrías a un cráter de la luna