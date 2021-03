A 3 meses de sus detenciones, el cuartetero acusado de estafa y su madre siguen presos

Ya van casi tres meses de las detenciones del cantante cuartetero sanjuanino del grupo Holalá y su madre por la presunta estafa de 1 millón y medio de pesos a una firma comercial correntina, y todavía no pueden recuperar la libertad. Y es que los otros cuatro detenidos salieron de la cárcel, pero no así Sergio “Gonzalo” Varela y su mamá, pese a que también obtuvieron la excarcelación. El motivo es porque afirman que no poseen dinero para la fianza.

Sergio “Gonzalo” Varela, el cantante de Holalá, y su madre Rosa del Carmen Sánchez, cayeron presos a mediado de diciembre junto a Lucas Marcelo Giménez, Javier Montaña, David Esteban González y Andrés Emilio González. Todo ellos están acusados de cometer una presunta estafa de 1 millón y medio en perjuicio de la cadena de supermercados Supermax, de Corrientes.

La supuesta maniobra

El principal imputado es Varela, al que se lo señala como la persona que creó una cuenta falsa con el nombre de otra persona en internet y supuestamente se hizo pasar como vendedor de una gran distribuidora que vendía cargamentos de azúcar. La investigación indica que éste habría mantenido contacto con un empleado de la firma Supermax y ofreció venderle tres cargamentos de azúcar por 2.593.000 pesos.

Cerraron el trato en marzo del año pasado y acordaron que el supermercado correntino le haría la trasferencia de 1.500.000 pesos a una cuenta del supuesto vendedor en el banco digital Brubank. Se giró el dinero, el problema fue que nunca enviaron la mercadería. Fue así que Supermax denunció la presunta estafa y se inició la investigación para individualizar al vendedor.

La pesquisa llevó meses y a partir del rastreo informático descubrieron que el presunto estafador era el sanjuanino Sergio David “Gonzalo” Varela, el cantante de Holalá. También establecieron que éste supuestamente realizó la maniobra a través de una computadora de San Juan y que cobró el dinero. Por otro lado, detectaron que se realizaron transferencias a otras cuentas a nombre de Rosa del Carmen Sánchez, el contador Lucas Marcelo Giménez, Javier Montaña, David Esteban González y Andrés Emilio González. Por esto mismo fue que se los vinculó a todos ellos como posibles cómplices en la maniobra delictiva.

Pedido de excarcelación

Así fue que a mediados de diciembre enviaron un exhorto desde Corrientes y pidieron a un juez sanjuanino las detenciones de Varela, su madre y los otros cuatro sospechosos. Quedaron presos en la sede de la Policía Federal y después en el penal de Chimbas. Sus abogados defensores hicieron presentaciones y hasta lograron que los imputados declararan. Además, solicitaron las excarcelaciones de todos ellos.

A principio de febrero, el Tercer Juzgado de Instrucción de Corrientes hizo lugar al pedido, pero puso como condición que cada uno fije una caución de 300.000 pesos. El contador Lucas Marcelo Giménez, Javier Montaña, David Esteban González y Andrés Emilio González consiguieron bienes o dinero para garantizar la fianza y cada uno, por su lado, recuperó la libertad. En cambio, Varela y su madre no tuvieron la misma suerte. Lo que afirman es que declararon que no poseen dinero y entonces es imposible responder a la exigencia de esa caución. Es por eso que continúan presos. Ahora, su abogado y el colega que los representa en Corrientes buscan que le otorguen la excarcelación sólo con una caución juratoria.