"Te voy a matar y nadie te va a encontrar": su ex la amenazó porque no quería darle a los niños

Este miércoles fue condenado un violento que amenazó de muerte a su ex pareja porque ella no quiso entregarle los niños para que se los llevara.

Según informó la Policía se trata de José Alberto Ante que recibió 9 meses de prisión condicional, por lo que no irá preso mientras mantenga su buena conducta.

Ante fue hasta la casa de la mujer en marzo. El hombre quería llevarse a los niños de la ex pareja pero ella no lo dejó porque no era el horario que había impuesto el juez.

En el lugar se produjo un discusión que terminó con Ante agarrando del brazo a su ex y diciéndole: "Traeme los niños porque sino te voy a matar. Vas a ser boleta y nadie te va a encontrar"-

La víctima se escondió en el domicilio y llamó a la Policía para que se llevaran al violento. Si bien Ante no fue preso, tampoco puede acercarse a su ex por orden del juez.