Terrible asalto a una joven de Capital: ladrones le robaron $30.000 y le dispararon a su perro

Una pesadilla vivió una joven de 25 años en su casa de la Villa América en Capital, este miércoles por la noche. Dos delincuentes, cada uno con un arma de fuego, la sorprendieron cuando ella iba a ponerse a estudiar y le robaron un total de 30.000 pesos y un costoso celular, valuado en unos 70.000 y que recién llevaba pagada la primera cuota. Pero ese no fue el único daño que estos malvivientes hicieron en la vivienda, sino que uno de sus perros cuando saltó a defenderla recibió un disparo en la cara.

“Estaba por sentarme a estudiar para hacer una entrega. Me había preparado un té cuando empecé a sentir ruidos en una de las puertas de la entrada a la casa” dijo Florencia Guerrero (25) asustada y acariciando al perro, que recibió un disparo en el rostro y que toreaba amenazante a los periodistas por el susto que pasó.

La victima señalando por donde estaban los ladrones en la puerta de su casa.

La joven estaba sola en el momento que pasó el robo, su novio justamente había ido al gimnasio. Ella primero sintió un ruido muy despacio proveniente de una de las puertas, pero no le dio importancia “pensé que eran los mismos perros que tengo en la puerta”. Después volvió a sentir otro ruido, pero esta vez más fuerte, los ladrones empezaron a empujarla.

Asustada se quedó en el comedor y de la nada se encontró con dos delincuentes armados. Uno la apuntó directamente a ella. Florencia solo atinó a agacharse y fue cuando su perro labrador salió a defenderla, pero este delincuente apuntó al perro y le disparó en la cara.

“Después de esa situación, este ladrón (el que hizo el tiro) tranquilo me pidió que ‘dónde estaba la plata’, le señale mi celular y en momentos de confusión le dije que podía ver plata en una caja. Ellos no sabían dónde estaba, me pare y les dije es ahí”, señalando a una parte de su casa.

Manchas de sangre del perro en la entrada de la casa.

Segundos después, Florencia pudo salir de la casa. “Solo grité y me agaché” con miedo a que le dispararan. Los ladrones se quedaron adentro sacando lo que podían y ella aprovechó a irse a un vecino (a la vuelta de su casa) gritando de espanto por la situación que estaba viviendo.

Los ladrones después se perdieron de vista. La Policía llegó al lugar y solo a ella le importaba su perro. “Empecé a gritar por el perro, quería saber dónde estaba y tenía una herida en la cara. Tuvimos que llevarlo de urgencia a una veterinaria y la bala tenía un orificio de entrada y salida en la cara. No le pasó nada grave pero bueno ahora está con curaciones”, explicó la joven damnificada.

“Es algo terrible lo que pasó” dice una y otra vez Florencia, explicando que no pudo dormir en toda la noche. “No se aparta de mi después de lo que pasó” dice sobre su perro que no paró de mirar y torear amenazante, “Está asustado ve a alguien sospechoso y le hace lo mismo” finalizó.

Personal de las Brigadas de Investigaciones y de comisaría 2da investigan el hecho.