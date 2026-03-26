jueves 26 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicado

Salud aclaró que no hay casos de meningitis registrados en San Juan

Las autoridades detallaron que no hay historias clínicas compatibles con la patología en el Hospital San Roque.

Por Guillermo Alamino
image

Desde el Ministerio de Salud de la provincia aclararon que no hay ningún caso registrado de meningitis en las últimas 48 horas.

Lee además
dolor en el sirio libanes por la muerte de un expresidente de la institucion
Conmoción

Dolor en el Sirio Libanés por la muerte de un expresidente de la institución
crecen los casos de fiebre chikungunya en argentina: hay dos casos sopechosos en san juan
Alerta sanitaria

Crecen los casos de fiebre chikungunya en Argentina: hay dos casos sopechosos en San Juan

En un comunicado, las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a la sociedad y confirmaron que no hay casos notificados de la enfermedad. “El Ministerio de Salud informa a la comunidad que, en las últimas 48 horas, no se han registrado notificaciones de casos de meningitis, tanto en el ámbito público como en el privado”, señalaron.

Más adelante, detallaron que no hay ningún tipo de personas diagnosticada con la patología en Jáchal. “Asimismo, se comunica que no existen pacientes con informes médicos, resultados de laboratorio ni registros en historias clínicas compatibles con diagnóstico de meningitis en el Hospital San Roque de Jáchal”, finalizaron

.

Temas
Seguí leyendo

Cómo era el paso a paso del supuesto engaño con proyectos mineros que tuvo denuncias en San Juan

La historia del "compre local" en Veladero sigue levantando polvareda: contestó Benedetti

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana

Un combo de teatro, música y ferias para elegir qué hacer en San Juan este fin de semana

En San Juan, cómo participar de un taller gratuito sobre cómo acompañar pacientes con demencia y Alzheimer

En San Juan se prevé que la nueva Ley de Transporte entre en vigencia en abril

Precaución al volante: estos son los tres signos que peor manejan en San Juan

Cronograma de actividades para Ironman 70.3-San Juan 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor en el sirio libanes por la muerte de un expresidente de la institucion
Conmoción

Dolor en el Sirio Libanés por la muerte de un expresidente de la institución

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.
Durante las visitas

Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana
Operativo gigante

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana

Te Puede Interesar

Quejas por supuesta discriminación en CAVIG: desde la fiscalía aseguran que se toman todas las denuncias
Repercusiones

Quejas por supuesta discriminación en CAVIG: desde la fiscalía aseguran que se toman todas las denuncias

Por Luz Ochoa
El reclamo de los taxistas para frenar el impacto de los aumentos en combustibles
Escenario

El reclamo de los taxistas para frenar el impacto de los aumentos en combustibles

Las coincidencias y las divergencias del oficialismo con el proyecto electoral del bloquismo
Debate

Las coincidencias y las divergencias del oficialismo con el proyecto electoral del bloquismo

¡Los mandó al frente! Cayó por robo en Pocito, delató a sus cómplices y uno ya confesó el hecho
Insólito

¡Los mandó al frente! Cayó por robo en Pocito, delató a sus cómplices y uno ya confesó el hecho

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital