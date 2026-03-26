Precaución al volante: estos son los tres signos que peor manejan en San Juan

Circular por la Avenida de Circunvalación o intentar estacionar en pleno microcentro un viernes al mediodía requiere nervios de acero. Sin embargo, parece que algunos sanjuaninos están "predestinados" por los astros a sufrir más de la cuenta cada vez que se suben al auto.
Basándonos en los rasgos de personalidad de cada signo y los testimonios de quienes padecen el caos vehicular, aquí presentamos el podio de los conductores más complicados de la provincia.
1. Aries: el "rápido y furioso" de la Libertador
Aries encabeza la lista por su impaciencia legendaria. Para un ariano, el semáforo en amarillo significa "acelerá a fondo" y el que va a 40 km/h por el carril rápido es un enemigo personal.
2. Piscis: el "Despistado" de las rotondas
Si viste a alguien frenar de golpe en mitad de una rotonda o poner el guiñe hacia la izquierda para doblar a la derecha, probablemente sea un Piscis. Su naturaleza soñadora hace que, a veces, se olviden de que están manejando un vehículo de una tonelada.
3. Géminis: el "multitasking" del microcentro
Géminis no puede hacer solo una cosa a la vez. El conductor geminiano necesita mandar un audio de WhatsApp, cambiar la radio, mirar quién pasa por la vereda y, de paso, manejar. Esa dualidad los hace impredecibles.
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El pecado: No prestar atención al camino por estar en "otra".
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Escenario típico: Frenar a mitad de cuadra para saludar a un conocido, sin notar que tiene una fila de diez autos atrás queriendo avanzar.