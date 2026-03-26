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Lo dicen los astros

Precaución al volante: estos son los tres signos que peor manejan en San Juan

Basándonos en los rasgos de personalidad de cada uno de los signos, aquí presentamos el podio de los conductores más complicados de la provincia.

Por Mario Godoy
Hay signos que deben presentar más atención al manejar.

Hay signos que deben presentar más atención al manejar.

Circular por la Avenida de Circunvalación o intentar estacionar en pleno microcentro un viernes al mediodía requiere nervios de acero. Sin embargo, parece que algunos sanjuaninos están "predestinados" por los astros a sufrir más de la cuenta cada vez que se suben al auto.

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Basándonos en los rasgos de personalidad de cada signo y los testimonios de quienes padecen el caos vehicular, aquí presentamos el podio de los conductores más complicados de la provincia.

1. Aries: el "rápido y furioso" de la Libertador

Aries encabeza la lista por su impaciencia legendaria. Para un ariano, el semáforo en amarillo significa "acelerá a fondo" y el que va a 40 km/h por el carril rápido es un enemigo personal.

  • El pecado: El exceso de velocidad y las maniobras bruscas.

  • Escenario típico: Tocar bocina apenas el semáforo cambia a verde (o incluso un segundo antes) frente a la Plaza 25.

2. Piscis: el "Despistado" de las rotondas

Si viste a alguien frenar de golpe en mitad de una rotonda o poner el guiñe hacia la izquierda para doblar a la derecha, probablemente sea un Piscis. Su naturaleza soñadora hace que, a veces, se olviden de que están manejando un vehículo de una tonelada.

  • El pecado: La distracción y la falta de señalización.

  • Escenario típico: Pasarse de largo la salida en el Conector Sur porque venía escuchando un podcast o colgado con el paisaje de la precordillera.

3. Géminis: el "multitasking" del microcentro

Géminis no puede hacer solo una cosa a la vez. El conductor geminiano necesita mandar un audio de WhatsApp, cambiar la radio, mirar quién pasa por la vereda y, de paso, manejar. Esa dualidad los hace impredecibles.

  • El pecado: No prestar atención al camino por estar en "otra".

  • Escenario típico: Frenar a mitad de cuadra para saludar a un conocido, sin notar que tiene una fila de diez autos atrás queriendo avanzar.

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