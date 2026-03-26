Precaución al volante: estos son los tres signos que peor manejan en San Juan

Hay signos que deben presentar más atención al manejar.

Circular por la Avenida de Circunvalación o intentar estacionar en pleno microcentro un viernes al mediodía requiere nervios de acero. Sin embargo, parece que algunos sanjuaninos están "predestinados" por los astros a sufrir más de la cuenta cada vez que se suben al auto.

Lo dicen los astros Grandes compañeros: los signos que convierten cualquier fin de semana largo en una aventura inolvidable

Lo dicen los astros Mercurio se retira mientras las hojas empiezan a caer: los 3 signos que más sufren el cambio de estación

Basándonos en los rasgos de personalidad de cada signo y los testimonios de quienes padecen el caos vehicular, aquí presentamos el podio de los conductores más complicados de la provincia.

1. Aries: el "rápido y furioso" de la Libertador

Aries encabeza la lista por su impaciencia legendaria. Para un ariano, el semáforo en amarillo significa "acelerá a fondo" y el que va a 40 km/h por el carril rápido es un enemigo personal.

El pecado: El exceso de velocidad y las maniobras bruscas.

Escenario típico: Tocar bocina apenas el semáforo cambia a verde (o incluso un segundo antes) frente a la Plaza 25.

2. Piscis: el "Despistado" de las rotondas

Si viste a alguien frenar de golpe en mitad de una rotonda o poner el guiñe hacia la izquierda para doblar a la derecha, probablemente sea un Piscis. Su naturaleza soñadora hace que, a veces, se olviden de que están manejando un vehículo de una tonelada.

El pecado: La distracción y la falta de señalización.

Escenario típico: Pasarse de largo la salida en el Conector Sur porque venía escuchando un podcast o colgado con el paisaje de la precordillera.

3. Géminis: el "multitasking" del microcentro

Géminis no puede hacer solo una cosa a la vez. El conductor geminiano necesita mandar un audio de WhatsApp, cambiar la radio, mirar quién pasa por la vereda y, de paso, manejar. Esa dualidad los hace impredecibles.