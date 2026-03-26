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Competencia internacional

Cronograma de actividades para Ironman 70.3-San Juan 2026

El itinerario comenzará este jueves 26 de marzo con la apertura de la Expo IRONMAN. La acción central será la carrera de triatlón del domingo 29 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La prestigiosa competencia internacional de triatlón denominada IRONMAN arribará nuevamente a San Juan esta semana. La carrera se disputará el próximo domingo 29 de marzo, con largada a las 8:00 desde el embarcadero de Dique Punta Negra, Departamento Zonda.

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El evento deportivo es organizado por World Triathlon Company, patrocinado por empresas privadas como Veladero y Baggio, entre otras; y cuenta con respaldo y trabajo interministerial de Gobierno de San Juan.

A continuación, el cronograma de actividades completo de IRONMAN 70.3 en San Juan 2026.

Jueves 26 marzo de 2026

11 a 20 : primer día de Expo IRONMAN en estacionamiento de Plaza Bicentenario, anexa a Teatro del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

11 a 20 : apertura de tienda oficial del evento en Expo IRONMAN.

18 : masterclass sobre Endurance Tool, plataforma diseñada para análisis y gestión del entrenamiento en deportes de resistencia. Lugar: carpa central en estacionamiento de Teatro del Bicentenario.

20 a 20:30 : show musical sanjuanino a cargo de Donaires, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.

20:30 a 21:30 : Sunset musical de Expo IRONMAN con DJ en vivo en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.

Viernes 27 marzo de 2026

11 a 18 : acreditación y entrega de kits a atletas de IRONMAN 70.3 + acreditación de IRONKIDS. Lugar: hall interior de Teatro del Bicentenario.

11 a 20 : segundo día de Expo IRONMAN y tienda oficial del evento + servicio mecánico para atletas, en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

14 – 17 : charlas técnicas para atletas en idioma español, en Auditorio Eloy Camus de Centro Cívico. Primera charla de 14 a 15 h. y segunda charla de 16 a 17 h.

15:00 a 20:00 : inicio de Seminario “IRONMAN de los Negocios”. Ciclo de charlas que inspiran. Lugar: sala auditorio Teatro del Bicentenario.

-15:00 : Tecnología aplicada al entrenamiento del triatlón.

-16:30 a 17:15 : Panel 1: Emprendedores y exportadores; Alfajores y Licores para Chile.

-17:15 a 17:45 : Panel 2: Pistacho, reconversión en el oro verde de San Juan.

-17:45 a 18:15 : Descanso.

-18:15 a 18:45 : Jáchal al mundo.

-18:45 a 19:30 : Historia del IRONMAN en San Juan.

-19:30 a 19:45 : Los Dinos, Las Dinas y Santa Josefina.

-19:45 : Recorrida por centro logístico de IRONMAN 70.3

-22:00 : Cena y cierre de jornada.

El detalle completo de Ciclo de Charlas + Show de Cocina de IRONMAN está disponible en el siguiente enlace.

20 a 20:30 : intervenciones culturales de Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.

20:30 a 21:30 : Sunset musical de Expo IRONMAN con DJ en vivo, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.

Sábado 28 marzo de 2026

10 a 17 : acreditación y entrega de kits a atletas de IRONMAN 70.3 (Teatro del Bicentenario) + servicio mecánico para atletas (estacionamiento de Plaza Bicentenario).

10 a 18 : ingreso de bicicletas y bolsas azules para transición 1, en embarcadero de Dique Punta Negra + ingreso de bolsas rojas para transición 2, en Plaza Bicentenario.

10 a 20 : tercer día de Expo IRONMAN + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

11 a 12 : IRONKIDS - San Juan 2026, con concentración en intersección de Avenida José Ignacio de la Roza y Avenida España, Capital.

12 a 16 : charlas técnicas para atletas: en español (12 a 13 h) y en español/inglés (15 a 16 h), ambas en Auditorio Eloy Camus de Centro Cívico.

Domingo 29 marzo de 2026

5:30 a 6:15 : salida de bus con atletas para tramo 1 (partida cada 15 minutos), desde intersección de calle Las Heras y avenida José Ignacio de la Roza.

5 a 6:30 : apertura área de transición 2 en Plaza Bicentenario.

6 a 7:30 : apertura área de transición 1 en embarcadero de Dique Punta Negra.

7:50 : Himno Nacional Argentino en embarcadero de Dique Punta Negra.

8 : largada de carrera IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 en embarcadero de Dique Punta Negra.

9 a 18 : cuarto día de Expo IRONMAN + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

11:45 – 12:00: arribo aproximado de los primeros atletas de carrera en Plaza Bicentenario.

14 a 17:30 : retiro de bicicletas y bolsas de transición 2 en Plaza Bicentenario.

17:30 : cierre aproximado de carrera con arribo de últimos atletas IRONMAN 70.3 en Plaza Bicentenario.

19 : ceremonia de premiación en Cervecería Ancestral, Capital.

Conocé todas las noticias relacionadas al evento en IRONMAN 2026.

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