Cronograma de actividades para Ironman 70.3-San Juan 2026

La prestigiosa competencia internacional de triatlón denominada IRONMAN arribará nuevamente a San Juan esta semana. La carrera se disputará el próximo domingo 29 de marzo, con largada a las 8:00 desde el embarcadero de D ique Punta Negra, Departamento Zonda.

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El evento deportivo es organizado por World Triathlon Company, patrocinado por empresas privadas como Veladero y Baggio, entre otras; y cuenta con respaldo y trabajo interministerial de Gobierno de San Juan.

A continuación, el cronograma de actividades completo de IRONMAN 70.3 en San Juan 2026.

Jueves 26 marzo de 2026

11 a 20 : primer día de Expo IRONMAN en estacionamiento de Plaza Bicentenario, anexa a Teatro del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

11 a 20 : apertura de tienda oficial del evento en Expo IRONMAN.

18 : masterclass sobre Endurance Tool, plataforma diseñada para análisis y gestión del entrenamiento en deportes de resistencia. Lugar: carpa central en estacionamiento de Teatro del Bicentenario.

20 a 20:30 : show musical sanjuanino a cargo de Donaires, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.

20:30 a 21:30 : Sunset musical de Expo IRONMAN con DJ en vivo en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.

Viernes 27 marzo de 2026

11 a 18 : acreditación y entrega de kits a atletas de IRONMAN 70.3 + acreditación de IRONKIDS. Lugar: hall interior de Teatro del Bicentenario.

11 a 20 : segundo día de Expo IRONMAN y tienda oficial del evento + servicio mecánico para atletas, en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

14 – 17 : charlas técnicas para atletas en idioma español, en Auditorio Eloy Camus de Centro Cívico. Primera charla de 14 a 15 h. y segunda charla de 16 a 17 h.

15:00 a 20:00 : inicio de Seminario “IRONMAN de los Negocios”. Ciclo de charlas que inspiran. Lugar: sala auditorio Teatro del Bicentenario.

-15:00 : Tecnología aplicada al entrenamiento del triatlón.

-16:30 a 17:15 : Panel 1: Emprendedores y exportadores; Alfajores y Licores para Chile.

-17:15 a 17:45 : Panel 2: Pistacho, reconversión en el oro verde de San Juan.

-17:45 a 18:15 : Descanso.

-18:15 a 18:45 : Jáchal al mundo.

-18:45 a 19:30 : Historia del IRONMAN en San Juan.

-19:30 a 19:45 : Los Dinos, Las Dinas y Santa Josefina.

-19:45 : Recorrida por centro logístico de IRONMAN 70.3

-22:00 : Cena y cierre de jornada.

El detalle completo de Ciclo de Charlas + Show de Cocina de IRONMAN está disponible en el siguiente enlace.

20 a 20:30 : intervenciones culturales de Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.

20:30 a 21:30 : Sunset musical de Expo IRONMAN con DJ en vivo, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.

Sábado 28 marzo de 2026

10 a 17 : acreditación y entrega de kits a atletas de IRONMAN 70.3 (Teatro del Bicentenario) + servicio mecánico para atletas (estacionamiento de Plaza Bicentenario).

10 a 18 : ingreso de bicicletas y bolsas azules para transición 1, en embarcadero de Dique Punta Negra + ingreso de bolsas rojas para transición 2, en Plaza Bicentenario.

10 a 20 : tercer día de Expo IRONMAN + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

11 a 12 : IRONKIDS - San Juan 2026, con concentración en intersección de Avenida José Ignacio de la Roza y Avenida España, Capital.

12 a 16 : charlas técnicas para atletas: en español (12 a 13 h) y en español/inglés (15 a 16 h), ambas en Auditorio Eloy Camus de Centro Cívico.

Domingo 29 marzo de 2026

5:30 a 6:15 : salida de bus con atletas para tramo 1 (partida cada 15 minutos), desde intersección de calle Las Heras y avenida José Ignacio de la Roza.

5 a 6:30 : apertura área de transición 2 en Plaza Bicentenario.

6 a 7:30 : apertura área de transición 1 en embarcadero de Dique Punta Negra.

7:50 : Himno Nacional Argentino en embarcadero de Dique Punta Negra.

8 : largada de carrera IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 en embarcadero de Dique Punta Negra.

9 a 18 : cuarto día de Expo IRONMAN + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

11:45 – 12:00: arribo aproximado de los primeros atletas de carrera en Plaza Bicentenario.

14 a 17:30 : retiro de bicicletas y bolsas de transición 2 en Plaza Bicentenario.

17:30 : cierre aproximado de carrera con arribo de últimos atletas IRONMAN 70.3 en Plaza Bicentenario.

19 : ceremonia de premiación en Cervecería Ancestral, Capital.

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