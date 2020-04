Este es el violento que apuñalo a su ex pareja en Sarmiento porque ella no quiso tener relaciones sexuales

Ramón Gerónimo Díaz es el sujeto que apuñaló a su ex pareja este lunes en la madrugada en Sarmiento, porque la víctima se opuso a tener relaciones sexuales con él.

Ella le dijo que no quería y la respuesta de Díaz fue contundente: “De acá no salís viva”. Ante la amenaza, la damnificada huyó de su casa (donde estaban sus hijos) y cuando iba por la vía pública, este la agarró de atrás y le propinó un puntazo en el pecho con un cuchillo tramontina. Lo bueno de este terrible hecho, es que la mujer no tuvo una herida grave y solo sufrió un corte superficial.

Este es el cuchillo que utilizó Díaz para atacar a su ex pareja.

En ese momento, que los hijos defendían a la madre y tenían atrapado al padre, aparecieron miembros de la Policía, que al ver el tumulto rápidamente fueron al lugar y apresaron al sujeto. Los testigos no tuvieron dudas y le contaron todo a los policías. A los minutos se presentó el fiscal de turno y se llevaron a este sujeto detenido.

Además, hay testigos presenciales que este sujeto ya estaba actuando violentamente desde hace horas, porque la víctima primeramente estuvo en la casa de su amiga, y Díaz fue a buscarla a este lugar; éste se puso violento, gritó y sujetó con fuerza a su pareja. Ella aceptó ir con él para que no pasara a mayores (sin saber que iba a pasar algo peor) y tampoco para provocarle problemas a su conocida.

Ahora este sujeto está detenido en comisaría 8va a la espera de ser juzgado por el Fuero de Flagrancia por el delito de amenazas y lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género en concurso real con infracción en los artículos 205 y 239 del código penal en el marco del DECNU 297-2020 y 325-20.