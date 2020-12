Atroz crimen en el Médano: el perfil de’Paco’, el pensionado asesinado de varias cuchilladas

Francisco ‘Paco’ Archilla de 60 años fue hallado sin vida y con claros signos de haber sido asesinado (tenía varias puñaladas en el corazón) en la casa donde el cuidaba en el Médano de Oro. Su vecino de toda la vida contó a este diario, la vida que ‘Paco’ vivía día a día. “Era un hombre querido por todos, no tenía problema con nadie”

Francisco, más conocido en el Médano como ‘Paco’, vivía solo en la vivienda. Era pensionado y se dedicaba a cuidar esa casa hace años: “Él hacía de casero, otra gente venía a trabajar, pero él se dedicaba a cuidar la casa”, explicó Rodolfo, un vecino, chacarero y muy amigo de él hace años.

Las anécdotas de Rodolfo con Francisco son muchas. “Será difícil en los próximos días… porque todos se pondrán a pensar sobre su partida y todos los van a extrañar. Era muy querido, persona que pasaba por el frente de la calle lo saludaba, lo conocían todos. Hasta iba a la comisaría (subcomisaria Médano de Oro) y se ponía a hablar con todos ahí”, expresó apenado y fumando un cigarrillo.

El chacarero de 62 años contó también la sufrida historia que ha tenido ‘Paco’ a lo largo de su vida: “Por lo que me dijo, su mamá los dejó de muy chicos en la escuela hogar. Eran 7 hermanos. Su familia siempre tuvo mala suerte, como tres hermanos ya han muerto por cosas trágicas”. Y prosiguió diciendo: “Sé que un hermano de chico murió envenado y otro, lo encontraron muerto en una cuneta en Mendoza”.

Rodolfo estuvo con él el miércoles por la tarde (ayer) y dijo que estaba muy bien: “Estuvo aquí en la tarde y no lo vi con problemas”. El vecino también contó lo que siempre le decía: “Tené cuidado ‘Paco’ no andes hablando de la plata que guardas”. Sobre este tema se le consultó más temprano al comisario Avella -jefe del D-5- que no se veían elementos robados, pero no descartó si se podían haber llevado algún artefacto de valor, o dinero.

Sobre la madrugada de este jueves o las últimas horas del miércoles, Rodolfo dijo que no escuchó, ni vio nada raro. Desde la primera hora, él y otros peones se estaban encargando del arado de la tierra de la propiedad colindante de donde vive la víctima fatal, y se enteraron de todo cuando el familiar los llamó a ellos y a la Policía para comentarles de este hecho.

En el lugar trabajó personal de la Sección Homicidios de la Central de Policía, en conjunto con la Sección Criminalística, bajo las órdenes del Tercer Juzgado de Instrucción a cargo del juez Guillermo Adarvez.