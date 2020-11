Fuerte descargo del hijo del aparcero Bence luego de que los detuvieran por incumplir la cuarentena

Tras conocerse la noticia de que toda una familia fue detenida en la madrugada de este lunes, luego de que rompieran con las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, el hijo del cumpleañero, el conocido aparcero Jorge Darío Recabarren Paroli (90) -más conocido como Darío Bence- salió a aclarar la situación vivida y, entre otras cosas, tiró frases fuertes contra los medios locales y dijo que no se arrepintió de haber visto a su padre.

En cuanto a los motivos de la detención, Javier Recabarren, hijo del aparcero, sostuvo que, en realidad, fue porque se pasaron del horario permitido para las reuniones -que es a la 1 am-, y que no fue porque estaban rompiendo con el distanciamiento. "No estuvimos detenidos, no somos delincuentes, tan solo rompimos limites horarios y a causa de eso nos hemos hecho cargo de la responsabilidad que esto amerita", escribió.

Dijo que estuvieron en un lugar -en una conocida parrillada de Santa Lucía- con las habilitaciones correspondientes y que no lo cerraron únicamente para su familia. Contó que respetaron con el distanciamiento entre todos los invitados. "·l único error que reconocemos es el exceso de horario", reafirmó.

También, expresó: "Yo particularmente yo Javier Recabarren no me arrepiento de haberlo visto sonreír cuidándose tras un barbijo a mi querido padre al cumplir los 90 años. No muchos hijos van a poder entenderme, ni hago apología de esto".

Finalmente, Javier arremetió fuertemente contra los medios locales. Entre otras cosas, redactó que lamentaba "mucho la hipocresía y la falta de profesionalismo con que se manejan los medios haciendo de la noticia un triste oportunismo lleno de mentiras sin querer decir la verdad".