Una mujer sorprendió a un hombre rociando con nafta y prendiendo fuego a su local en Chimbas

Raro hecho pasó en Chimbas este domingo por la noche. Un hombre fue sorprendido rociando nafta e intentado prender fuego a un local de ropa. Fue la misma propietaria del comercio la que vio en vivo y en directo este episodio. Sorprendida por lo que veía, llamó al 911 y explicó lo que ocurría.

La Policía llegó al lugar del hecho, pero el presunto atacante escapó y no lo pudieron atrapar. Según la víctima, María Tobal de 23 años dijo que no tuvo pérdidas, porque el atacante roció con nafta un portón de chapa y las llamas no lo consumieron.

Este local queda ubicado por calle 25 de Mayo, entre calles Maradona y Salta, en el departamento Chimbas. Personal de comisaría 17ma investiga el caso como tentativa de incendio.