La cuantiosa suma que le pide al Estado el preso abusado por el violador serial en el Penal

Gonzalo Ferreyra, fue una de las tantas víctimas del asesino serial, llamado Claudio Gil, quien mató al menos a dos homosexuales. Afortunadamente, a Ferreyra no lo asesinó pero le dejó marcas que no se olvidará nunca en su vida. De hecho, no dudó en contarlo frente a las cámaras de todos los medios. Fue abusado en reiteradas ocasiones por Gil en el interior de la celda que compartían en el Penal de Chimbas.

Debido a este hecho, Claudio Gil sumó una nueva condena, la cuarta. También por ese terrible suceso, la víctima, a través de su abogada defensora, Filomena Noriega, presentó una demanda civil por $500.000 en el Juzgado Contencioso Administrativo de San Juan. ¿El motivo? Porque el Estado debió resguardar la integridad física del damnificado.

La presentación civil ya fue hecha por la letrada hace unos días. Sin embargo, previo a llegar a juicio, la legislación argentina exige una mediación previa obligatoria para que ambas partes traten de llegar a un acuerdo y evitar, de esa manera, un juicio ordinario.

Cabe recordar que durante la mañana del miércoles, se llevó a cabo la presentación de un acuerdo por seis años de prisión para Claudio Gil ya que confesó haber abusado y torturado a Ferreyra, mientras permanecían en el Servicio Penitenciario Provincial. Resta únicamente la homologación del juez de cámara de turno. De aceptar el abreviado, será su cuarta condena: dos son perpetua.