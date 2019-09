Videos: el escalofriante relato del hombre abusado por el asesino serial Claudio Gil

Claudio Gil es un personaje de pesadilla para los sanjuaninos. Está condenado por una serie de asesinatos que incluyen a un conocido chef, un comerciante y un jubilado. Este miércoles saldrá del Penal por primera vez en mucho tiempo, pero no por algún beneficio, sino para ser juzgado nuevamente por crímenes aberrantes.

El asesino serial enfrenta a un juicio por violar, golpear y amenazar durante años a Gonzalo Ferreyra, su compañero de celda en el Servicio Penitenciario de Chimbas. La víctima logró sobrevivir a la violencia sin fin de Gil y este miércoles habló por primera vez ante un medio para contar su relato de horror.

"El primer mes y medio estuvo tranquilo, después me decía que le consiga comida y cigarrillos, sino me iba a matar", relató el hombre. La situación empeoró rápidamente hasta que un día lo amenazó con matarlo con una bombilla. De ahí al abuso sexual no pasó mucho tiempo, ya que sin importar qué le exigía y si el hombre cumplía o no con los pedidos, Gil lo atacó en reiteradas oportunidades.

La violencia de Gil no era sólo sexual, también golpeaba y amenazaba de muerte seguido al hombre. "Un día estaba calentando agua para el mate y me tiró un vaso de agua hirviendo en la espalda, todavía tengo marcas", aseguró.