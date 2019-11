Video: "mechera" robó un celular en local, la encontró en una parada, se lo pidió y la escrachó

Una joven, identificada como Brenda Lupari, fue a comprar a un local, ubicado en pleno microcentro sanjuanino, dejó su celular en el mostrador para ir a buscar un objeto que le faltaba y, cuando volvió, se encontró con que su teléfono móvil ya no estaba en el lugar donde lo había dejado.

La muchacha pidió ver las cámaras de seguridad del lugar, las cuales registraron el momento en que una mujer -que estaba junto a su pequeña hija- al ver el celular en el mostrador, dejó su canasto encima, pagó lo que había comprado y, de paso, se llevó el celular.

Según expresó Brenda en su cuenta de Facebook, tras ver las cámaras, llamó a la Policía. Pero como se demoraban en llegar, decidió salir a buscar a la "mechera" por sus propios medios. Afirmó que la encontró en una parada de colectivos, ubicada sobre Avenida Libertador, casi calle Tucumán, en Capital.

"Apenas la vi, fui enfurecida a decirle que me devuelva el celular, que la había visto por las cámaras. Primero me trató de loca, que ella no me había robado y me empujó insultándome. Como yo estaba segura que era ella, seguía insistiéndole hasta que me lo dio riéndose en mi cara. No paré de insultarla y decirle que cómo hacía eso delante de su hija y, lógicamente, como es una persona despreciable, me quiso pegar una piña y me fui porque era capaz de robarme otra vez el celular", relató la damnificada.

