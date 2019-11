Los últimos 5 casos de médicos sanjuaninos envueltos en escándalos policiales

Tras el escándalo que se suscitó a raíz del procesamiento de un cardiólogo sanjuanino, de apellido Sarruf, por abuso sexual contra una paciente, Tiempo de San Juan realizó un informe recordando los últimos cinco casos de profesionales de la salud que estuvieron involucrados en casos policiales. A continuación, el repaso:

Un ginecólogo procesado por realizar abortos ilegales

Era el jefe del servicio de Ecografía del hospital Rawson. Se trata del ginecólogo Horacio de Arrascaeta, quien ocupó las portadas de todos los medios luego de que fuera detenido en agosto de 2014 por, presuntamente, realizar abortos ilegales.

Afortunadamente –o no- para él, lo procesaron sin prisión preventiva recién en junio de 2018. Casi seis meses después de la confirmación de su procesamiento, el De Arrascaeta decidió vacacionar en el Caribe junto a dos colegas. Un día estuvo buceando y no lo volvieron a ver nunca más. Realizaron búsqueda en el mar pero con resultados negativos. Su familia lo dio por muerto.

¿Cómo lo atraparon? Una mujer se quedó embarazada y su pareja la convenció para abortar. Se contactaron con el ginecólogo pero justo un día antes la mujer prefirió no hacerlo y denunciar al médico. Para dar con él, le colocaron cámaras y micrófonos a la joven y se reunió con De Arrascaeta. Todo quedó registrado y fue suficiente para que la Policía lo atrapara. Sin embargo, el caso quedó en stand by debido a su desaparición.

Otro ginecólogo, pero esta vez por abusos sexuales

Se trata del ginecólogo Carlos Hugo Martínez, oriundo de La Rioja pero que trabajaba en una clínica de Jáchal y otra de Capital. Todo salió a la luz a raíz de la denuncia de una paciente de la clínica capitalina, el pasado 11 de abril de 2018, por un presunto abuso de su profesión, seguido de tocamientos que nada tendrían que ver con su práctica profesional.

A partir de ese momento, día a día se fueron sumando denuncias contra Martínez, llegando a un total de 14 exposiciones: 10 en Capital y 4 en Jáchal. Sin embargo, el escándalo también manchó a dos jueces sanjuaninos: al juez del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores; y al magistrado jachallero, Pablo Oritja. Ambos por haber dejado sin efecto denuncias de abuso de años anteriores contra Martínez.

El juez Guillermo Adárvez, tras analizar las denuncias, pidió el arresto inmediato del ginecólogo. Martínez se había profugado. Estuvo cinco días desaparecido de la Justicia hasta que decidió entregarse el 16 de abril pasado. Según lo que se decía en ese momento, se había escondido en la finca de un amigo. Finalmente, el magistrado pudo comprobar 7 de esas 14 denuncias y lo procesó por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante. Espera el juicio en el Penal de Chimbas.

Un kinesiólogo y ex concejal de Capital, procesado por abusos contra una ex hijastra

Abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante por la situación de convivencia y por el grave daño a la salud mental. Este fue el delito por el cual el juez Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción, dictó procesamiento y la prisión preventiva contra el ex candidato a concejal por Capital, el kinesiólogo Ricardo Ortiz, por los presuntos ultrajes en perjuicio de una mujer que integraba su familia.

¿La víctima? Una ex hijastra que hoy tiene más de 30 años lo denunció en abril de 2019. Declaró que Ortiz la sometió sexualmente durante muchos años cuando ella era menor de edad. Esos abusos se prolongaron hasta que cumplió los 16 años. Todo esto mientras vivían bajo el mismo techo.

El lunes 27 de mayo pasado, el juez Flores le dictó el procesamiento y la prisión preventiva, y le aseguró la estadía en el Penal de Chimbas, hasta que su causa sea elevada a juicio. Cabe recordar que iba a ser candidato a concejal por la Cruzada Renovadora.

Un médico y ex rugbier, acusado de golpear a cintazos a su hija

Este caso es uno de los más recientes. Se trata del ecografista y ex jugador de rugby, Juan José de la Plata, quien fue denunciado por su ex pareja por propinarle una salvaje golpiza a su hija de 13 años. Luego de estar con su padre, la chiquita volvió con su madre, la que vio las marcas de los golpes y decidió denunciarlo.

Este escándalo trascendió en octubre pasado. La causa recayó en el Primer Juzgado Correccional, a cargo del juez Juan Pablo Ortega, quien ordenó de inmediato su detención y traslado al Penal de Chimbas, lugar donde estuvo alojado durante una semana.

A fines de octubre, lo procesó por lesiones leves ya que las heridas de la nena no revestían gravedad y, por ende, le otorgó la libertad ya que se trata de un delito no excarcelable. También lo embargó y le impuso que no se acercara ni a su hija –la presunta víctima-, ni a su ex pareja.

Un cardiólogo que habría besado, manoseado y exhibido sus partes íntimas a una paciente

Se trata del cardiólogo Francisco Sarruf, de 43 años, quien fue procesado, por el Cuarto Juzgado de Instrucción, por abuso sexual simple. Aparentemente, el médico se le fue la mano con una joven paciente: la habría besado, manoseado y hasta se habría bajado el pantalón, exhibiéndole sus partes íntimas.

Este caso salió a la luz el lunes último. El profesional se salvó de que lo mandarán al penal de Chimbas en razón de que el delito del que lo acusan permite la excarcelación, aun así tiene prohibido acercarse o tomar cualquier tipo de contacto con la víctima. El fallo no está firme y su abogado defensor ya apeló.

No trascendieron muchos detalles del caso, pero el caso empezó a investigarse en mayo último. La presunta víctima es una joven que sufrió un accidente y concurrió a un sanatorio del centro sanjuanino a hacerse un chequeo general como consecuencia de las lesiones que tenía. Ahí vio a este médico, que le pidió que se realizara una tomografía y que regresara el día 9 de mayo con los estudios. Ella regresó a la clínica ese día y el profesional la recibió en su consultorio y ahí habrían ocurrido los hechos de los que se lo acusa

Al rato, la muchacha llegó shockeada a su casa, se puso a llorar en su habitación y más tarde le contó todo a su hermana mayor. Esta a su vez le comentó lo sucedido a su hermano y juntos fueron a la clínica para averiguar el nombre del médico. Esa misma tarde denunciaron el hecho en la Seccional 1ra y en la Comisaría de la Mujer.