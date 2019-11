"Hoy el cielo está de fiesta": el emotivo recuerdo de la hermana de Leila, en su cumpleaños

Hoy cumpliría años. La joven, Leila Rodríguez, asesinada presuntamente -se utiliza este término hasta que no sea condenado- por su expareja, Esteban Gabriel Pachecho, el pasado 26 de junio de 2018. Sería su cumpleaños número 26 pero lamentablemente no está presente pero su hermana, Bianca, no dudó en dedicarle un triste posteo en su perfil de Facebook.

"Hoy el cielo está de fiesta porque está cumpliendo años la estrella más hermosa de mundo y esa eres tu mi hermana Leila Rodriguez", comienza la publicación de Bianca Rodríguez. "Cuánto duele, esta fecha daría mi vida para verte, abrazarte y desearte felicidad pero no estás conmigo para poder planear nuestro cumple como solíamos hacerlo. Muy feliz cumple donde quieras que estés, mi amor", finalizó el posteo.

Lamentablemente, Leila fue asesinada en un descampado, ubicado a pocos metros de la entrada del barrio donde vivía, en el Lote Hogar Nº 55, ubicado en Zonda. Allí fue encontrada a las horas del comienzo de su búsqueda. En la noche del 25 de junio salió de su domicilio sin decir dónde iba y nunca más regresó.

Nadie sabía con quién se iba a juntar ya que Leila era de salir de su vivienda y no decir absolutamente nada de lo que hacía. Las especulaciones fueron varias. Se creyó, en un principio, que se iba a juntar con un joven, con el que estaba comenzando una relación pero luego se desestimó esa versión y, sorpresivamente para todos, quedó bajo la lupa su expareja. Nadie lo creía porque tanto familiares como amigos decían que ambos tenían buena relación y, más aún, por el hijo que tenían en común.

Sin embargo, a medida que fue avanzando la investigación, las pruebas cada vez más apuntaban a Pachecho como el presunto homicida. Tal fue así que en la etapa de instrucción, el juez a cargo de la causa decidió procesarlo por homicidio agravado por femicidio. Podría recibir prisión perpetua.