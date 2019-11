Brutal ataque en 9 de Julio: el antecedente de película que terminó con un final sangriento

El último viernes en 9 de Julio, un sujeto atacó brutalmente a su ex pareja, le propinó 12 puñaladas y luego intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo. Sin embargo, la mujer sobrevivió de milagro y el agresor también, quien ahora rinde cuentas ante la Justicia. Lamentablemente, el violento episodio no es el primero que ocurre en la provincia y no hay que ir demasiado lejos en el tiempo para encontrar el antecedente más cercano, que fue de película y -mientras duró- mantuvo a todos en vilo.

De similares características, aunque más trágico, en febrero de este año, un gendarme identificado como Mario Juárez le pegó un tiro a su mujer, Victoria Manrique, y después de efectuar el disparo con su arma reglamentaria se atrincheró en su vivienda situada en Barrio Capitán Lazo de Rawson, ante la atónita presencia de sus hijas y familiares que fueron testigos del horror.

Según detallaron fuentes oficiales, el ataque surgió después de una acalorada discusión entre los protagonistas. Después de gatillar, a Juárez se le trabó el arma aunque continuó amenazando a la familia para que no se acercara hasta donde estaba la víctima desangrándose. Por fortuna, el padre y el hermano de la joven herida intervinieron en la escena, forcejearon con el uniformado de oriundo de Salta y lograron capturar la pistola.

Con el objetivo de controlar la situación, los familiares de Manrique se deshicieron del arma arrojándola al techo de la casa del vecino y, por ello, el agresor acudió de inmediato a recuperarla y en ese lugar se quedó atrincherado, mientras personal policial y comandos especiales como el Grupo GERAS rodeaba la zona, tras el pedido de auxilio de los damnificados.

Como si fuera una película, un dispositivo policial se activó en los alrededores y hasta un negociador fue parte del mismo. Lo primero que le dijo a Juárez fue que “todo se ha terminado" e intentó convencerlo para que se entregara. Le habló de Dios y de la familia, le aseguró que había un juez como garantía, pero nada funcionó.

El gendarme y su esposa, protagonistas del sangriento episodio que antecede al brutal ataque de 9 de Julio

A esas alturas, nadie excepto Juárez sabía lo que iba a pasar. El final era ya un hecho para el gendarme que incluso había empezado a despedirse por WhatsApp de sus amigos y familiares. “Chau amigo, te quiero” le dijo a un compañero de promoción que estaba en Misiones.

Finalmente y al cabo de horas de negociación fallida, Juárez -que había logrado destrabar la pistola- se suicidó de un disparo al corazón. Personal médico intentó salvarle la vida, pero fue inútil y falleció en el Hospital Rawson, a pocos minutos de haber sido trasladado.

El ataque a quemarropa dejó a la mujer de 29 años en grave estado, en Terapia Intensiva, pues sufrió dos disparos en la zona abdominal que le provocaron un sangrado importante. Manrique fue intervenida quirúrgicamente y a pesar de tener complicada la vejiga y el útero, evolucionó favorablemente.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.

El más reciente zafó de una muerte

El hecho que sucedió hace cuatro días atrás, tuvo como saldo a dos heridos y, por fortuna, la mujer acuchillada -identificada como Diana Ruarte- sobrevivió al igual que el atacante, Marcos Marín. Con el mismo cuchillo marca Tramaontina de tamaño mediano, el ex marido de la joven de 24 años que le propinó 12 puñaladas se autolesionó y por causa de las heridas en su estómago fue hospitalizado.