Habló la madre de la mujer apuñalada por su ex: “Él ya tenía todo planeado”

Con paz pero a la vez ansiosa por la evolución de su hija, así recibió al equipo de Tiempo de San Juan Rosa Troncoso, madre de Diana Ruarte de 24 años, la joven que fue apuñalada por su ex pareja Marcos Darín en 9 de Julio el 8 de noviembre.

Ya más tranquila después del calvario que pasó el pasado viernes, Rosa comentó: “Estoy volviendo a esta casa después de lo que pasó el viernes. No quería volver, necesitaba estar al lado de ella y nada más, no podía dejarla sola”, desde que se enteró del ataque (ella estaba trabajando en el centro) no volvió a su casa y después de tres días retornó. “Ni quería venir a ver como estaba la casa, otros parientes vinieron y ordenaron todo. Ellos me dijeron que era un desastre, que había charcos de sangre por todos lados, horrible”.

Con respecto al violento ataque del viernes dijo: “Él (por Marcos Marín) ya tenía todo planeado. Primero vino a buscar a los niños, y después volvió con la excusa de buscar ropa. Cuando llegó, mi hija la estaba esperando en la puerta con la bolsa, este la agarró con una mano y con la otra le tapó la boca, y la metió a la casa. Se llevó los niños con esa intención de cometer algo peor”, explicó Rosa.

Diana había puesto ‘punto final’ a esta relación con Marín hace dos meses, pero este nunca lo superó, confirmó Rosa. “Siempre decía que se quería matar, que se quería colgar. Además siempre le tuve miedo por lo que pueda ocurrir. Hasta el jueves -día anterior al ataque- ellos fueron al Juzgado de Paz de 9 de Julio para arreglar sus temas, era la primera citación, pero cuando salieron y ella se iba a tomar el colectivo, este le agarró el brazo. Mi hija pudo sacárselo de encima y subirse, pero antes de llegar a casa me mandó un mensaje para que la esperara, me dijo: ‘Salí porque seguro viene atrás mío en la moto’. Después que llegó y empezamos hablar de la citación le empezaron a llegar mensajes, que se iba matar y otras cosas, mi hija se cansó y fue a la comisaría a hacer una exposición”, detalló apenada Rosa sin saber que después de lo que ocurrió ese jueves iba a ser algo peor.

La puerta de la casa de Diana, la que su vecina Daniela Villegas rompió a patadas para poder salvarla

Su hija está mejor, a la joven la han operado este domingo y le han suturado las heridas que tenían en la zona abdominal. Por ahora no tiene complicaciones, pero han sido 11 las puñaladas que recibió, 2 en la espalda, 1 en el cuello y 8 en el estomago, estás últimas comprometieron al vaso, hígado e intestino.

Son momentos difíciles los que está pasando esta familia y Rosa todavía no se anima de preguntarle a su hija lo que pasó esa noche: “No he hablado del tema y ella tampoco ha dicho nada. Se tiene que tomar su tiempo para decir algo de este tema”.

Pero Rosa remarcó algo en toda la entrevista: "Estoy agradecida a todo lo que hicieron mis vecinos, y más a Daniela (Villegas) que rescató a mi hija porque si no lo hubiese hecho ahora estaríamos hablando de otra cosa" terminó diciendo la señora Troncoso.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.