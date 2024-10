Yuyito González reveló la agitada actividad que comparte a diario con Javier Milei

Como en todos los programas, presentó a sus compañeros de trabajo, quienes aplaudieron con poco ánimo y Yuyito los trató de vagos. “Ayer empecé el gimnasio otra vez, nada que ver con vagos, la antivaga”, comentó al pasar Yuyito y generó las preguntas de sus panelistas, Pochi de Gossipeame yFacundo Ventura. “Me dieron ganas, hay que arrancar. Estoy feliz”, detalló y Ventura le consultó acerca de la rutina de ejercicios que realizó en su primer día de vuelta en el ruedo.

“Arranque con caminata para entrar en calor, después hice bici, pesas, luego hice pesas de las piernas e hice escaladora”, enumeró la expareja de Guillermo Coppola. No es ningún secreto que dar inicio a una nueva actividad no es tarea sencilla, por lo que Pochi quiso saber si iba sola o con amigas y sorprendió al responder, con un poco de nerviosismo: “Voy con mi novio”. Debido a la gran exposición de ambos, no pueden ir a cualquier sucursal de un gimnasio: “No al gimnasio, al gimnasio no voy. Estoy yendo...”, dijo, dejando la frase a medio terminar y fue Facundo el encargado de dar la ubicación: “Hay gimnasio en la Quinta de Olivos”.

Una mejor salud

Sin dar más detalles, la conductora aseguró que lo hace “como un aporte a la salud” de su actual pareja. Como no podía ser de otra manera, Ventura quiso averiguar acerca de los ejercicios del líder del partido libertario y Amalia intentó dar por terminado el tema: “No puedo decir nada, incluso creo que hablé de más, perdón, soy humana”, cerró para luego comenzar a reírse y cambiar el tema de manera abrupta, pasando a la separación de Pampita y Roberto García Moritán.

Esta no es la primera vez que habla en su programa acerca de su vínculo amoroso con el líder libertario, sino que semanas atrás, cuando acompañó a Milei a presentar el Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, reveló las ganas que tiene de convivir con su pareja en la residencia presidencial, donde pasa algunas noches a la semana.

“En algún momento me voy a mudar, sí, está charlado. Tengo ganas y tenemos ganas de pasar más tiempo juntos. Que todo de alguna manera se simplifique. Pero bueno, como todo, es un día a día, yo tengo mis horarios, mi trabajo, y Javier ni hablar. Soy yo la que tengo que trasladarme, es acomodarse, porque también tengo a mi hijo”, confesó la presentadora y luego habló de cómo sus hijos viven esta relación.

Amalia dejó en claro que su hijo Stefano no se mudaría a Olivos, ya que aprovecharía el departamento en el que se encuentran viviendo actualmente. “Los chicos están contentos, ven cómo todo va avanzando en la confianza, en el compromiso, en la relación. También tienen que acostumbrarse a que la madre está de novia”, detalló la conductora. Y cerró: “Creo que nunca había estado de novia, solo de adolescente, entonces no tengo el hábito este del noviazgo y me gusta”.

