Javier Milei con Susana Giménez: desde economía y pobreza hasta su relación con "Yuyito"

"Recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas. No es un tema menor. Si hubiera estallado, estaríamos hablando de 95% de pobres", comenzó diciendo el primer lugar Milei.

Luego, ante el comentario de la conductora sobre el 52,9% de pobres, el mandatario se desligó de las responsabilidades sobre el aumento de la cifra y pidió recordarle a la gente que "la pobreza no se genera en un día ni se elimina en un día". Al mismo tiempo, culpó a los gobiernos que lo antecedieron al señalar que no se puede revertir 100 años en 9 meses: "No hago magia".

Respecto a la evolución de la economía, aseguró que "los indicadores muestran que se tocó piso en abril y mayo". Además, se atrevió a pronosticar que "de acá en más solo quedan buenas noticias".

Ante las definiciones económicas de Milei, la actriz le recordó que, a pesar del pronóstico a futuro, la actualidad de los argentinos no es buena, en especial la de los jubilados. Sin embargo, tal y como afirmó semanas atrás cuando vetó el aumento a las jubilaciones, el Presidente le retrucó: "La jubilación se triplicó en dólares".

Por otra parte, la conductora le consultó sobre su acercamiento a la economía y el mandatario recordó que fue a los once años. "Lo que me llegó a ser economista fue la crisis de la tablita cambiaria en 1982. Me acuerdo de (Lorenzo) Sigaut diciendo ‘El que apuesta al dólar pierde’. Yo había decidido ser economista a los once años", dijo.

Sin embargo, su pasión por la profesión llegó en 1989. "En ese momento estaba en las inferiores de Chacarita y la acompañaba a mi mamá al supermercado. En ese contexto veía que pasaban las chicas que pasaban con una pistola para remarcar precios y la gente se abalanzaba. Yo pensaba “acá están subiendo los precios y la gente se abalanza por la mercadería”. Eso me generó un shock muy fuerte y me motivó a estudiar economía", rememoró.

Javier Milei sobre la relación de Argentina con el exterior

Durante la entrevista, Susana Giménez le consultó también sobre su viaje reciente a EEUU, donde participó por primera vez de la Asamblea General de la ONU. Al respecto, Milei afirmó: "El discurso de la ONU fue muy bueno. Obviamente que incomodó a la progresía mundial. Ya había dicho un discurso incómodo en Davos y esta vez no fue la excepción. La ONU es una locura socialista exacerbada. No puede ser que 80 personas elijan el destino de 8 mil personas. Dije que si seguían con este camino iba a abandonar la neutralidad. No voy a aceptar ninguna de las porquerías que propone esta gente. Yo propongo volver a las ideas de la libertad, a los valores fundacionales de la ONU".

A continuación, defendió su alineamiento internacional con EEUU e Israel, aunque también sorprendió al destacar el vínculo con China, pese a las fuertes críticas que le propinó durante la campaña. "Nosotros elegimos alinearnos con los valores liberales. Decidimos ser socios de EEUU, independientemente de si gobiernan republicanos o demócratas, y con Israel. Es la única democracia de Medio Oriente y sin embargo la ONU lo condena sistemáticamente".

En cuanto a su relación con la República Popular China, el jefe de Estado dijo haberse sorprendido "gratamente". Y profundizó: "Tuvimos una reunión con el Embajador. Al otro día nos destrabaron el SWAP. China es un socio comercial muy interesante. Ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten". Además, adelantó que el año próximo viajará a dicho país: "Voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero".

La relación con Amalia "Yuyito" González

El presidente tuvo tiempo también de hablar sobre su relación con Amalia "Yuyito" González. "En el Luna Park es donde ocurrió el flechazo con Amalia", dijo respecto al encuentro entre ambos en el acto partidario de mayo pasado, cuando presentó su libro.

"Pude interactuar con ella en el Luna Park. Ahí dije 'Wow'", continuó el mandatario, quien en aquel momento se encontraba separado de la actriz Fátima Flores. "Hacía cerca de tres meses que había terminado mi relación", recordó.

Respecto a su actual pareja, dijo que una de las primeras veces que la vio fue en un reportaje con Jorge Rial, cuando volvió de México. "La vi y quedé impactadísimo. Dije: 'Que buena mujer'. Yo tenía una idealización con ella. Lo bueno es que cuando la vi, fue mejor que lo que había idealizado", señaló.

Fuente: Ámbito